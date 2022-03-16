Витзель приближает Боруссию к четырем очкам от Баварии

Боруссия Дортмунд (2-е) выиграла в последние моменты (1:0) во время своего визита в Майнц (10-е) и приблизилась к четырем очкам от лидера мюнхенской «Баварии» в эту среду в матче, который был перенесен в начале этого месяца на 25-й тур из-за вспышки COVID-19 в Майнце.

Осталось восемь туров в немецкой лиге, и Дортмунд добавил волнения в чемпионат и добился этого благодаря своему бельгийскому международному полузащитнику Акселю Витселю, капитану по этому случаю, залпом после фола, сделанного Джованни Рейной.

«Это был сложный матч», — признался Вистел. «Иногда мы не очень хорошо играем, но побеждаем (...) Сейчас у нас есть язык тела и боевой дух», - проанализировал он.

У Дортмунда теперь столько же матчей, сколько и у «Баварии», которая в последних матчах Бундеслиги дважды сыграла вничью, удерживая их на пути к новому титулу.

Бавария набрала 17 очков из 29 возможных с начала второго тура чемпионата Германии. Боруссия Дортмунд набрала 22 очка за это же время.

В отсутствие капитана Марко Реуса (болен) и с Эрлингом Холандом, все еще находящимся в фазе реадаптации после травмы и который вступил в игру во время матча, у Дортмунда были проблемы в атаке.

На 68-й минуте Хоаланд слишком мягко отправил залп. Он до сих пор удерживается в 16 голах в этом сезоне лиги, в которых физические проблемы замедлили его.

Майнц занимает десятое место в турнирной таблице.

— Матч, перенесенный на 25-й тур:

- среда:

Магунсия - Боруссия Дортмунд 0 - 1

Цели:

Боруссия Дортмунд: Витсель (87)

Рейтинг: Стс Дж Г Е П ГК Диф

1-я Бавария Мюнхен 60 26 19 3 4 77 28 49

2-я Боруссия Дортмунд 56 26 18 2 6 66 37 29

3-й Байер Леверкузен 45 26 13 6 7 64 41 23

4-й РБ Лейпциг 44 26 13 5 8 57 30 27

5 Фрибург 44 26 12 8 6 43 29 14

6. Хоффенхайм 44 26 13 5 8 49 37 12

7. Кёльн 39 26 10 9 7 37 39 -2

8. Унион Берлин 38 26 10 8 33 34 -1

9-й Айнтрахт Франкфурт 37 26 10 7 9 39 38 1

10. Магунсия 34 25 10 4 11 35 30 5

11. Бохум 32 26 9 5 12 28 37 -9

12 Вольфсбург 31 26 9 4 13 29 40 -11

13-я Боруссия Менхенгладбах 30 26 8 6 12 36 51 -15

14 Аугсбург 26 25 6 8 11 27 41 -14

15. Арминия Билефельд 25 26 5 10 11 22 34 -12

16 Штутгарт 23 26 5 8 13 32 48 -16

17. Герта Берлин 23 26 6 5 15 26 60 -34

18. Гройтер Фюрт 14 26 3 5 18 24 70 -46

бур-КПБ/др