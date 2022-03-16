ВОЗ: смертность от COVID-19 снизилась на 17%, число случаев заболевания растет

ЖЕНЕВА (AP) — Число новых случаев смерти от коронавируса, зарегистрированных во всем мире, сократилось на 17% за последнюю неделю, хотя число случаев заражения COVID-19 выросло после снижения числа случаев заболевания, начавшегося в январе, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Согласно еженедельному отчету ВОЗ, опубликованному во вторник вечером, за последнюю неделю было выявлено более 11 миллионов новых случаев COVID-19, что составляет рост примерно на 8%, и 43 000 новых случаев смерти. За последние три недели количество смертей от COVID-19 во всем мире снижалось.

Наибольший рост инфекций произошел в Западной части Тихого океана и Африке, где они выросли на 29% и 12% соответственно. В других странах число случаев заболевания снизилось более чем на 20% на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Америке. В Европе зафиксирован небольшой рост на 2%.

ВОЗ предупредила, что цифры «следует интерпретировать с осторожностью». Он отметил, что многие страны меняют свои стратегии диагностического тестирования по мере выхода из острой фазы пандемии и проводят гораздо меньше тестов, чем раньше, поэтому многие новые случаи остаются незамеченными.

В последние недели такие страны, как Швеция и Великобритания, объявили о планах отказаться от широкомасштабного тестирования и отметили, что огромные инвестиции больше не стоят того. Несмотря на это, количество инфекций, госпитализаций и смертей в Великобритании немного возросло из-за более заразного субварианта omicron BA.2. Еще одним фактором стало приостановление действия почти всех протоколов против COVID-19, что привело к увеличению скопления людей и отказу от масок.

ВОЗ отметила, что, хотя COVID-19 во многих регионах идет на убыль, пандемия усиливается в западной части Тихого океана с декабря.

Китай запретил большинству людей покидать северо-восточную провинцию, пострадавшую от коронавируса, и мобилизовал военных резервистов в понедельник, в то время как субвариант омикрона является причиной крупнейшей вспышки в стране с начала пандемии два года назад. Власти также ограничили южный город Шэньчжэнь, в котором проживает 17,5 миллиона человек, а также является крупным технологическим и финансовым центром на границе с Гонконгом, где за последнее время зарегистрирован один из самых высоких показателей смертности от COVID-19.