Какая цена бензина в Мексике 16 марта этого года?

Проверьте цены на бензин и дизельное топливо в Мексике 16 марта, прежде чем зарядить автомобиль. Стоимость топлива меняется изо дня в день, поэтому важно поддерживать актуальную стоимость топлива.

: 21 285 песо: 23 253 песо: 22 753 песо

Цена сообщается онлайн держателями разрешений в соответствии с контрактом №. 1 апреля 2018 года Комитета по обязательному регулированию энергетики, учрежденного A/.

Стоимость бензина может варьироваться в Мексике из-за различных факторов, таких как справочные расходы, налоги и логистика.

Поскольку цены на нефть выражаются во всем мире в долларах, базовая стоимость основана на международных ценах на нефть, поэтому средняя стоимость топлива изменяется в соответствии с обменным курсом долларов и песо.

В Мексике также уплачивается налог на потребление топлива, который определяется Министерством финансов и государственного кредита (SHCP) и называется федеральным акцизным налогом (IEPS) на производство и услуги, который влияет на цену бензина.

Затраты также могут измениться из-за логистических причин, таких как транспортировка и хранение. При транспортировке нефти и очищенного бензина по трубе или судну стоимость увеличивается, если цена на топливо увеличивается.

Другие факторы, влияющие на стоимость бензина, определяются географическим положением.

Проверьте цену на бензин по сезону Чтобы узнать цену на бензин за станцию

, посетите следующий веб-сайт правительства Мексики:

Федеральный потребитель Прокуратура (Profeco) также делает сайт доступным для пользователей, чтобы предоставить актуальную информацию о заправочных станциях, которые продают бензин и дизельное топливо по самым высоким и самым низким ценам в стране.

Страница Profeco называется «Кто есть кто в бензине» и основана на отчете Комиссии по регулированию энергетики (CRE) о розничных продажах бензина и дизельного топлива. Нажмите на следующую ссылку, чтобы получить доступ:

Profeco также предлагает пользователям приложение Litro X Llitro, доступное для iOS и Android, где они могут сравнивать цены на близлежащих заправочных станциях и подавать жалобы и жалобы.

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