Вирус убивает членов коренного сообщества Сьерра-Невада-де-Санта-Марта

Больница Санта-Марты недавно приняла десятки детей Когуи, у которых были серьезные проблемы со здоровьем из-за таинственного вируса, который распространился в сообществе Сьерра-Невада-де-Санта-Марта.

По данным El Tiempo, в заповеднике Таминака больше всего страдают несовершеннолетние, у которых серьезные осложнения, а некоторые из них умерли от болезни.

Газета поговорила с Хоакином Акостой, врачом, который уже предупредил о положении коренных жителей Сьерра-Невада-де-Санта-Марта и последствиях, которые эта болезнь может принести обществу. Медицинский работник обратился к национальному правительству с просьбой вмешаться, поскольку собственные решения и средства правовой защиты Когуи не сработали.

Еще одна проблема сообщества заключается в том, что резервация Таминака расположена в сложной зоне доступа, поскольку для того, чтобы добраться туда, необходимо пройти до двух дней от Паломино. Несмотря на то, что коренные народы находятся под юрисдикцией Ла-Гуахира, здравоохранение зависит от ИПС Гонавиндуа Санта-Марты.

Поэтому врач обратился к властям Магдалены и Гуахиры с просьбой совместно решить эту проблему. СМИ также побеседовали с лидером коренного населения Сандрой Москоте, которая описала симптомы вируса у членов общины Когуи.

«Многие дети и взрослые болеют гриппом и такими симптомами, как высокая температура, кашель, шелушение во рту, отсутствие аппетита, диарея и рвота».

Этот вирус привел к гибели по меньшей мере 30 несовершеннолетних в сообществе из-за того, что они не смогли своевременно получить помощь врачей или потому, что их лечат лекарствами, типичными для исконных народов.

На данный момент в этом районе есть только одна бригада из Национального института здравоохранения (INS), которая пытается провести исследования вируса.

Национальная организация коренных народов Колумбии (ONIC) представила информационный бюллетень 056 от 2022 года, который содержит данные и цифры о влиянии пандемии на коренные народы и нации на национальном уровне. Кроме того, общественным, этническим и правительственным организациям предлагается ряд рекомендаций принять меры по обеспечению неприкосновенности 115 коренных народов Колумбии.

Система территориального мониторинга (СМТ) выявила 94 015 случаев, затронувших 79 коренных народов и народов в Колумбии. По состоянию на дату закрытия этого бюллетеня, 18 февраля 2022 года, SMT выявил 2640 случаев смерти коренных жителей от вируса Covid 19 или его вариантов.

Анализы, представленные ONIC, показывают, что 95% случаев заболевания COVID-19 среди коренного населения регистрируются как выздоровевшие, это составляет 90 205 человек, а умершие - 2,8% случаев. Среди неуспешных 28,7% составляют люди в возрасте от 20 до 59 лет, а 0,5% - в возрасте до 19 лет. С точки зрения пола 60 процентов приходится на мужчин и 39 процентов — на женщин. Из-за коронавируса мужчины в возрасте 60 лет и старше умирают чаще, чем женщины того же возраста.

В отчете ONIC представляет ряд рекомендаций коренным народам и властям, чтобы продолжать заботиться о вирусе, «мы просим их подготовить своих общинных агентов к работе в области здравоохранения на территориях, сделать или поддержать изоляцию подтвержденных случаев на дому и, в свою очередь, следовать рекомендации, указанные медицинским персоналом. Важно, чтобы профессиональные сотрудники знали, как направлять сообщество, если руководство, которое дается, от того же самого с нашими знаниями или для перехода к лечению западной медицины», - объясняет он.

С момента начала программы вакцинации в Колумбии в феврале 2021 года в 30 департаментах были определены 293 муниципалитета с присутствием коренного населения. 89% муниципалитетов с коренным населением полностью охватили схемой вакцинации менее 50% своего населения.

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