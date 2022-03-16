Видео | Премьера Residente на Тик Токе демонстрирует свою премию Грэмми

После того, как он снялся в новой «тире» против певца городской музыки Джей Балвина, пуэрториканского рэпера, известного как Residente, он пришел на платформу Tik Tok, снявшись в новом вирусном вызове, в котором он взял каждую из своих наград «Грэмми» и организовал их таким образом, что он сформировал букву R, представляющую его логотип.

Рене Перес присоединился к списку знаменитостей, которые попали в социальную сеть Tik Tok, которая набрала силу в трудные времена, которые пандемия оставила в разных местах мира, там ему потребовалось достаточно времени, чтобы организовать граммофоны таким образом, чтобы они образовали гигантский R.

Несомненно, что больше всего внимания его последователей в публикации привлекла песня, которую он сочинил против исполнителя «Mi gente», которая играла на заднем плане, когда рэпер организовывал все свои премии «Грэмми» на земле на быстрой камере: «Я делаю это ради удовольствия» ясно слышно в видео.

Взволнованные, его последователи отреагировали комментариями, указывая, что это будет новый намек против паисы.

Вот полное содержание Residente :

Стоит отметить, что всего за два дня после создания своей учетной записи Tik Tok Residente уже превысил 860 000 подписчиков и более 1,6 миллиона лайков на своем единственном посте, кроме того, почти 18 000 раз он был разделен своими поклонниками и заработал почти 11 000 комментариев, из которых это те это можно прочитать.

«Джей Балвину не понравилось это видео», «Те Грэмми выиграли с жертвой, ты великий Рене», «Вей уже на земле, отпустите его», «Одно дело - быть художником, а другое - быть знаменитым», «Легенда гласит, что это любимый аккаунт Джей Бальвина», «Если Residente вручат награду за эта tirera J Balvin не будет иметь ничего больше, чем сказать, он поймет, что он намного превосходит», среди прочих.

3 марта рэпер Рене Перес Джоглар, известный как Residente, выпустил песню Music Sessions #49, в которой представлена постановка аргентинского Bizarrap, в которой пуэрториканец выдвигает серьезные обвинения против Джей Балвина как «расистский», «глупый» и в том, что его воспитывает разочарованный влиятельный человек.

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Однако этот спор возник с того момента, когда Джей Балвин предложил другим артистам городского жанра бойкотировать последнее издание премии «Грэмми»; в то время пуэрториканец сравнил исполнителя «Мечтательного ребенка» с тележкой хот-догов.

После немного контекстуализации этого боя, Music Sessions #49 был разделен на несколько глав, и третья из них была посвящена исполнителю городской музыки, J Balvin, где Рене спрашивает своего брата, Габриэля, нравится ли ему песня и две главы, которые составили ее до минуты 4:47, на что он отвечает « Правда, это хорошая фигня, ты сволочь, но если ты застрелишь Бэлвина, мне это может понравиться»; тогда певец отвечает, что Балвин - «сосунок, который сволочь». Затем начинается концерт:

«Я собираюсь опустить себя с большой задницей, которая поет Спанч Бобу и Покемонам; копия клона, Логана Пола из реггетона; это ниже, чем эякуляция без эрекции».

«Люди сражаются, убивают их, а парень, загружающий фотографии молитвы Ганди», — это еще одна строфа, которая попала в клип. В этом отрывке Residente напоминает своему претенденту о явном равнодушии, которое он испытывал во время общенациональной забастовки в апреле прошлого года.

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