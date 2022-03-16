Сенат США призывает Путина расследовать военные преступления в Украине

ВАШИНГТОН, 15 марта (EFE News). Сенат США принял во вторник резолюцию, призывающую президента России Владимира Путина расследовать действия российской армии на предмет возможных военных преступлений Украины. Резолюция служит для поддержки расследований, начатых Прокуратурой Международного уголовного суда (МУС) по запросу около 40 стран, но не имеет такой же силы, как закон. Текст резолюции, принятой Сенатом, осуждает «военные преступления, совершенные российскими войсками и военными командирами под руководством президента Владимира Путина, преступления против человечности и систематические нарушения прав человека». В нем также выражается поддержка Сенатом расследования военных преступлений, совершенных против Путина, его правительства или российской армии, или преступлений против человечности. Резолюция была поддержана сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил в телевизионном интервью ранее в этом месяце, что единственный способ закончить войну в Украине — «вмешаться в дела Путина» со стороны кого-то из России. Белый дом вынужден был ответить, заявив, что убийство иностранного лидера не является частью политики США.EFE News БПМ/КФА