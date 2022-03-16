«Томат» Барраза бушует из-за обвинений в фаворитизме против своей дочери Галеи после победы на Мисс Перу Ла Пре: «Не связывайся с ней»

Это не первый случай, когда Карлос Томате Барраса боролся за свою дочь Гаэлу Баррасу после ее спорного коронация в Мисс Перу Ла Пре с Кьярой Вилланеллой и Алондра Уарак, дочери Кейко Фухимори и Нильвер Уарак соответственно.

Певица выступала на съемочной площадке En boca de todos и не стеснялась комментировать постоянную критику так называемых «дочерей знаменитых» и обвинения в предполагаемом фаворитизме со стороны некоторых бывших кандидатов.

Во время участия в телепрограмме «Америка» Тула Родригес начала с того, что спросила певицу: «Тебе не кажется, что это много совпадение, что из четырех победителей трое от родителей, которых знает общественность? »

Столкнувшись с этим, сальса заверил, что тоже задал себе тот же вопрос, но все это было бы простым совпадением, потому что победители также обладают достаточным талантом, чтобы представлять Перу на конкурсах красоты.

«Точно так же, как вы задали мне этот вопрос, я сам задал его себе. Это отличное совпадение (...) Если вы добавите к этому добавленную стоимость красоты, которую имеют трое, в чем проблема? если все трое красивые, экстравертные, хорошо говорят, хорошо образованы, то о чем мы говорим», - сказал он.

Она также рассказала, что ее 14-летний первенец был в других модельных академиях, чтобы подготовиться и поступить в Miss Peru La Pre. Кроме того, он дал понять, что критика не влияет на него, а на дочь, и попросил, чтобы они перестали ее оскорблять.

«Скажи мне, чего ты хочешь, у меня нет проблем и я купаюсь в масле, но с моей дочерью и другими девочками не связывайся (...) Девочкам не нужно сдаваться. Это вопрос обучения », - сказала она с выражениями досады.

С другой стороны, ведущий шоу Санти Лесмес усомнился в том, что сказал артист, и заверил, что Гаэла не перестанет получать критику, заняв первое место только потому, что она его дочь.

«Как бы вы ни говорили, все не так, к сожалению. 140 девочек заслуживают победы, и вы знали, что всегда будет так, что наши дочери всегда будут критиковать. Вы знали, что если она (Гаэла) победит», - сказал водитель.

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