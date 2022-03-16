Они находят тело мужчины и ребенка под завалами после схода лавины в перуанских Андах

Спасатели обнаружили в среду тела мужчины и месячного ребенка, двое из восьми исчезли в результате схода лавины, которая разрушила несколько домов в андском городке на севере Перу, сообщили власти.

«Нам удалось восстановить тело взрослого, мальчика, и месячной девочки», - заявил прессе представитель спасательной полиции Хосе Ривас.

«Скорее всего, он пытался защитить девушку, и обвал похоронил их обоих», - добавил он.

Это первые два погибших в результате катастрофы. Извлеченные тела были найдены в развалинах рынка.

Во вторник власти сообщили о 15 пропавших без вести, и эта цифра сократилась почти вдвое после нового баланса.

«У нас восемь пропавших без вести, в том числе трое детей», — заявил перед обнаружением тел министр обороны Хосе Гавидиа из Ретамаса, пострадавшего города, где проживает около 5000 человек.

«Мы организуем полицию, пожарные бригады и шахтеры, чтобы они могли войти», - добавил министр, который переехал на место, чтобы возглавить спасательные операции.

Гавидиа также сказал, что домов, похороненных в результате обрушения, было «примерно семь», что значительно ниже 60, о которых сообщил во вторник губернатор региона Ла-Либертад Мануэль Лемпен.

Резкому изменению рисунка не было дано никаких объяснений.

Оползень произошел во вторник в Ретамасе, отдаленном городе, расположенном на высоте 2800 метров над уровнем моря в этом регионе, примерно в 500 км к северу от Лимы, когда вершина холма над домами упала из-за проливных дождей, которые выпали в этом районе в последние дни.

Город, населенный семьями шахтеров, находится в 16 часах езды на машине от города Трухильо, региональной столицы на побережье.

«Мне удалось вовремя уйти, мой дом был похоронен. Обвал не оставил нас ни с чем», - рассказал местной радиостанции Леди Лейва, сбежавший вместе с пятью другими членами своей семьи.

- «Карта рисков» -

Поисковые работы продолжались всю ночь с паузой в пару часов и возобновились на рассвете в среду с участием полиции и пожарных, отправленных из других мест.

Это не первый случай, когда Ретамас снимается в такой трагедии. В 2009 году в результате схода лавины, которая похоронила несколько домов, погибло не менее 13 человек, включая одного ребенка.

Президент Перу Педро Кастильо прибыл в город утром для наблюдения за спасательными работами и оказанием помощи пострадавшим.

«В настоящее время мы заинтересованы в том, чтобы спасти тех людей, которые погибли сегодня», - сказал Кастильо.

Кастильо сожалеет, что бедняки в Перу строят свои опасные дома в небезопасных местах.

«В Перу нам не хватает карты рисков, есть люди, которые осмеливаются сделать крышу [дом] над рекой, есть люди, которые осмеливаются пробурить холм, чтобы построить свои дома», - добавил он.

Архиепископ Трухильо Мигель Кабрехос посетовал на «гибель людей» из-за схода лавины.

«Это место уже было определено как зона повышенного риска», — предупредил Мигель Ямадзаки, директор по подготовке гражданской обороны.

Сход лавин регулярно происходит во время сезонных дождей в Андском регионе Перу и во многих регионах Южной Америки, где часто поднимаются жилые районы в районах риска, таких как склоны холмов.

15 февраля оползни, вызванные проливными дождями, опустошили части бразильского города Петрополис к северу от города Рио-де-Жанейро, в результате чего 217 человек погибли, в том числе 42 несовершеннолетних, и 33 пропали без вести.

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