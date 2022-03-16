Они уже играют на стадионе «Саусалито», «У Ла Калера» против «Нью-Бленсе».

Калера и Нью-Бленс (США) сегодня пытаются выжить в Южноамериканском Кубке 2022 года. Оба выиграют 0:0 в первом матче, а затем получают шанс в квалификации группового этапа. Второй этап пройдет на стадионе «Саусалито» в 21:30 (аргентинское время).

Гари Варгас Карреньо был судьей, который вел игру на стадионе «Саусалито».

Сегодня возможность формирования La Calera в Соединенных Штатах Команда во главе с Мартином Ансельми будет соревноваться с Игнасио Арче в тактической схеме 3-5-2.

Я возглавляю защиту Кристиана Бильчеса, Сантьяго Гарсии, Эрика Бимберга, Маттиаса Фернандеса, Брайана Гарридо, Эстебана Валенсии, Гонсало Кастеллани, Ерко Ойанеделя, Лукаса Пасерини и Себастьяна Саеса.

Возможность формирования Нюбленсе сегодня

Со своей стороны люди во главе с Джейми Гарсией остановятся в суде со стратегией 4-4-2 против Николы Переса: Бернардо Серезо, Николас Варгас, Луис Марго, защита Джованни Кампозано; Рафаэль Карокка, Мануэль Ривера, Федерико Маттеос и Маттиас Мойя посреди поля, где я возглавляю Фелипе Рейнеро и Патрисио Рубио.

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