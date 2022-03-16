США рассчитывают «сблизиться» с Ираном, чтобы возродить ядерный пакт

По оценкам Соединенных Штатов, в среду они «близки» к соглашению с Ираном о возрождении пакта 2015 года между иранским правительством и основными державами об ограничении ядерной программы Тегерана.

«Мы добились значительного прогресса. Мы близки к возможному соглашению, но мы еще не пришли», - заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы считаем, что нерешенные вопросы можно преодолеть», - сказал он.

Западный дипломат подтвердил, что потенциальное соглашение «идет по плану», в то время как другой источник ожидал заключения «на этой неделе» в досье, в котором сроки соблюдались редко.

В начале марта уже шла речь о скором соглашении. Но в пятницу венские переговоры, направленные на спасение пакта 2015 года, направленного на предотвращение принятия Тегераном атомной бомбы, были внезапно приостановлены, а иранский переговорщик Али Багери ушел с пустыми руками.

- Два вопроса, которые предстоит решить -

Министр иностранных дел Ирана ранее заявил, что в ходе переговоров с Соединенными Штатами еще предстоит решить два вопроса.

Но Прайс отказался подтвердить или опровергнуть, что это были гарантии, требуемые Тегераном для сохранения возможного соглашения даже в случае политической смены в Соединенных Штатах и ухода Стражей Революции - или Стражей Революции - влиятельного и могущественного иранского вооруженного форсе, из американского черного списка.

«Мы считаем, что оставшиеся проблемы могут быть решены», — сказал Прайс.

«Осталось мало времени», прежде чем ядерные достижения Ирана полностью аннулируют соглашение 2015 года, которое якобы помешало бы ему получить атомную бомбу, однако, подчеркнул он. «Эта проблема должна быть решена в срочном порядке», — заявил американец.

Изначально петиция касалась только ядерной области и казалась «разумной», но затем она была расширена, встретив отказ американцев, пояснил источник, близкий к Евросоюзу, координатор обсуждений.

Наконец, визит в Москву главы иранской дипломатии разблокировал ситуацию, и Россия заявила, что получила необходимые гарантии.

Россия, похоже, устранила одно из последних препятствий для переговорщиков Ирана и великих держав, которые в течение одиннадцати месяцев в Вене пытались спасти это соглашение 2015 года.

И освобождение Тегераном двух иранских британцев, казалось, принесло новый позитивный сигнал.

Представитель дипломатии США «приветствовал» этот релиз и призвал Исламскую Республику также добиться «срочного прогресса в освобождении несправедливо задержанных граждан США», вопрос, который Вашингтон косвенно поставил условием для ядерной сделки.

Ядерное соглашение 2015 года было достигнуто Ираном, с одной стороны, и Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Соединенным Королевством, Россией и Германией — с другой. Но Соединенные Штаты вышли из соглашения в 2018 году под председательством республиканца Дональда Трампа и вновь ввели экономические санкции против Тегерана.

- Новый твист -

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в среду вновь настаивал на вопросе «экономической гарантии», которая защитит страну от международных санкций, если история повторится.

Другой спорный вопрос касается Стражей Революции, группы вооруженных сил, созданной для защиты заповедей Исламской революции 1979 года и имеющей сильную политическую составляющую, исключение которой из черного списка требует Ирана, согласно источнику, близкому к этому вопросу.

Переговорщики не могут позволить себе «потерпеть неудачу», сказал AFP Али Ваэз из организации по предотвращению конфликтов International Crisis Group.

Хотя эксперты предупреждают, что нельзя исключать «новый поворот».

«Каждый час увеличивает риск того, что конфликт в Украине осложнит обсуждения», - сказал AFP Дэрил Кимбалл из Ассоциации по контролю над вооружениями.

Однако, учитывая быстрое развитие иранской ядерной программы, которая в настоящее время обогащает уран со скоростью 60 процентов, близкой к 90 процентам, необходимым для изготовления бомбы, «быстрое восстановление пакта 2015 года необходимо для предотвращения еще одного крупного кризиса», добавил Кимбалл.

В среду Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет с более подробной информацией об этих технических разработках, которые продолжались одновременно с активизацией переговоров в Вене.

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