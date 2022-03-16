The sale of tickets for the River-Boca starts: how to buy them and everything there is to know about the Superclassic

Кубок Лиги уже на полпути, и в эти выходные будет день чистого адреналина, так как это будет знаменитая дата «интерзоналов», в которой изюминкой станет суперклассика, которую Ривер и Бока сыграют в Монументале с 19 лет.

Те, кто во главе с Марсело Гальярдо, который прибывает с духом после разборов с Депортиво Лаферрере за Кубок Аргентины и против Гимназии и Эсгрима Ла Плата, являются одними из лидеров зоны 1 Кубка Лиги. У Себастьяна Баттальи, хотя и забрали непобежденного Эстудиантеса де Ла-Платы, они потеряли вес, как и Кали Искьердоз. С 11 юнитами они занимают третье место в Зоне 2.

ВРЕМЯ, ТВ И РЕФЕРИ МАТЧА:

Дарио Эррера будет судьей Суперклассика между Ривером и Бокой (REUTERS/Александр Шнайдер)

Встреча в Антонио Веспучио Либерти состоится в это воскресенье, с 19:00, с телевидением для Аргентины Fox Sports Premium и TNT Sports (только через футбольный пакет).

Ответственным за отправление правосудия станет Дарио Эррера, которого поддержат его помощники Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Со своей стороны Факундо Телло был назначен четвертым должностным лицом.

Это будет четвертый раз, когда уроженец Неукена будет главным судьей. Первый был тот, который, к сожалению, запомнился «перцовым баллончиком», который наполитанский Бейкер бросил на игроков Ривер во время 16-го раунда Кубка Либертадорес 2015.

Его следующее вмешательство было в том же году, в поединке, соответствующем местному турниру. Тогда Ксенизе победила со счетом 1:0 в «Монументале» благодаря голу уругвайца Николаса Лодейро. Последний, с другой стороны, был в первой половине 2017 года в La Bombonera. В тот день победа досталась Миллионеру. Он победил своего давнего соперника со счетом 3:1 с голами Пити Мартинеса, Лукаса Аларио и Себастьяна Дриусси (Фернандо Гаго отметил скидку для местного жителя).

Рекорд отмечает, что Эррера возглавил Ривер в общей сложности в 20 матчах, одержав 11 побед, четыре равных и пять падений. Бока, с другой стороны, проиграл 27 раз, одержав 15 побед, девять ничьих и три поражения.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ И КАК ИХ КУПИТЬ:

Ожидается Monumental, полный поклонников миллионеров

Те из Нуньеса официально объявили об эксклюзивной предварительной продаже для участников (без «Твоего места в Монументале»), которая начнется в эту среду в 10 часов (квота была установлена). Как только этот остаток будет исчерпан, участники Сомоса смогут приобрести билет с 18 лет.

Стоит отметить, что после подтверждения покупки местоположение будет автоматически списано с Единой карты, с помощью которой Monumental будет введен без необходимости дополнительных формальностей. Те, у кого нет единой карты, не смогут купить билеты.

С другой стороны, они уточнили, что для этого матча потребуется пропуск здоровья.

ОПЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КАНАЛ ДЛЯ СЕМЬИ:

Будет проведена специальная полицейская операция для Superclassic

После официального запроса футбольным властям и после встречи между Комитетом безопасности во главе с Гильермо Мадеро, представителями двух участвующих учреждений, менеджерами ЛПФ и Аргентинской футбольной ассоциации, городских пожарных, гражданской обороны, полиции спортивных мероприятий, AGC ( Правительственное агентство по контролю) и MPF (Государственная прокуратура) было создано для продвижения графика матчей до 19.

Одним из нововведений, которые органы безопасности внедрит для этого Superclassic, станет эксклюзивный канал: семьи будут входить по определенной улице, избегая скопления людей. «Это эксклюзивно для семей. Если вы приехали с несовершеннолетним или пенсионером, это уже семейная группа. Эти люди будут входить через другой доступ, чтобы избежать толпы, которая всегда присутствует в шоу такого масштаба. Мы провели пилотный тест и собираемся провести еще один тест против Gimnasia, но он официально откроется в Superclassic. Мы призываем семью идти, чтобы внук шел с дедом и они чувствовали себя в безопасности при входе и выходе», - сказал Мадеро в интервью Infobae.

В операции примут участие 1200 полицейских и 120 сотрудников по профилактике. Вход в микро-визиты будет изменен, чтобы избежать таких инцидентов, как финал Кубка Либертадорес 2018 года. Двери откроются за четыре часа до начала матча.

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