Цена на бензин в Мехико 16 марта.

Проверьте цены на топливо в Мехико 16 марта, прежде чем заправить бак своего автомобиля. Цены на бензин меняются изо дня в день, поэтому важно знать их стоимость.

: 22 186 песо: 24 177 песо: 23 140 песо

Цена, указанная владельцем лицензии онлайн в соответствии с установленным обязательства по контракту Комиссии по регулированию энергетики от 1 апреля 2018 г. A.

Цены на топливо могут варьироваться в Мексике из-за различных факторов, таких как базовые цены, налоги и логистика.

Поскольку цены на нефть во всем мире выражаются в долларах, базовая стоимость основана на международных ценах на нефть, поэтому средняя стоимость бензина изменяется в соответствии с обменным курсом долларов и песо.

В Мексике также уплачивается налог на потребление топлива, который определяется Министерством финансов и государственного кредита (SHCP) и называется федеральным акцизным налогом (IEPS) на производство и услуги, который влияет на цену бензина.

Затраты также могут измениться из-за логистических причин, таких как транспортировка и хранение. При транспортировке нефти и очищенного бензина по трубе или судну стоимость увеличивается, если цена на топливо увеличивается.

Другие факторы, влияющие на цену топлива, определяются географическим положением.

Узнайте

цену на бензин по сезону

Чтобы узнать, посетите следующий веб-сайт правительства Мексики

Федеральный потребитель Прокуратура (Profeco) также делает сайт доступным для пользователей, чтобы предоставить актуальную информацию о заправочных станциях, которые продают бензин и дизельное топливо по самым высоким и самым низким ценам в стране.

Страница Profeco называется «Кто есть кто в бензине» и основана на отчете Комиссии по регулированию энергетики (CRE) о розничных продажах бензина и дизельного топлива. Нажмите на следующую ссылку, чтобы получить доступ:

Profeco также предлагает пользователям приложение Litro X Llitro, доступное для iOS и Android, где они могут сравнивать цены на близлежащих заправочных станциях и подавать жалобы и жалобы.

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