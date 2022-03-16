Минимальная заработная плата увеличится на 45% и к концу года составит 47 850 долларов

Новая минимальная заработная плата составит 47 850 долларов к концу года, следующего за заседанием совета, состоящего из работодателей и профсоюзных активистов. По данным Министерства труда, предусмотренное увеличение составит 45% четырьмя траншами .

Повышение будет действовать следующим образом: 18% в апреле, 10% в июне, 10% в августе и 7% в декабре, и стороны смогут запросить новое заседание для пересмотра с августа, сообщили они. Голосование было единогласным: 31 голос «за» при одном воздержавшемся.

С участием руководителей предприятий, профсоюзных лидеров и министра труда Клаудио Морони сегодня во второй половине дня состоялось первое заседание Совета по минимальной, жизненно важной и мобильной заработной плате года, чтобы определить модель повышения минимального уровня оплаты труда, который, по оценкам, составляет не менее 40%. Заявка между профсоюзами и бизнес-палатами будет проходить в рамках некоторых соответствующих совместных переговоров, которые закрылись выше этой цифры, и ускорения инфляции, которое отразилось в самом высоком ежемесячном увеличении продовольствия за пять лет.

Заключительное пленарное заседание, на котором будет определена первоначальная модель повышения минимального оклада, началось около 17 часов. Даниэль Фунес де Риоха, Хуан Хосе Этала, Хулио Кордеро, Гильермо Моретти и Орасио Мартинес (МАУ), Карлос Франсиско Эчесаррета (CAC), Хорхе Халтон (Кармарко), Рикардо Диаб (CAME), Карлос Ачетони (FAA), Абель Геррьери (SRA), Пауло Арес (Конинагро), Альберто Фрола (CRA), Вероника Санчес (Фегра), Хавьер Больцико (Адеба), Хуан Хосе Габби (фондовая биржа) и Хайме Кампос (AEA).

Среди профсоюзных лидеров Карлос Акунья (заправочные станции), Гектор Даер (здравоохранение), Пабло Мойано (дальнобойщики), Антонио Кало (металлурги), Рикардо Пейдро (автономный CTA), Андрес Родригес (UPCN), Херардо Мартинес (строительство), Серхио Ромеро (учителя), Хосе Луис Линджери (здоровье на работе), Роберто Фернандес (транспорт), Ноэми Джеминиани (менеджеры), Габриэла Перес (страхование), Ноэми Руис (модели), Ромина Сантана (коммерция) и Уго Яски (CTA). Вместе с Моронием они

Несколько дней назад глава трудового портфеля Клаудио Морони заверил, что исполнительная власть ожидает, что ставка на заработную плату между профсоюзами и компаниями в этом году начнется с 40-процентной шкалы с возможностью возобновления переговоров, если инфляция превысит эту цифру. Это число будет служить ориентиром для повышения минимальной заработной платы. В этом случае минимальная заработная плата увеличится с 33 000 до чуть более 46 200 долларов в разделах, согласованных за трехсторонним столом.

SMVM имеет важное значение не только потому, что он представляет минимальный уровень дохода для работников, но и потому, что он влияет на размер определенных социальных пособий, предоставляемых государством. Фактически, в большинстве коллективных трудовых соглашений минимальная заработная плата уже превышает размер оплаты труда, установленный в этом совете из года в год.

Исполнительная власть также уверена, что это увеличение также послужит ориентиром для возможного повышения заработной платы в неформальном секторе, который, безусловно, больше всего пострадал в гонке против роста цен в 2021 году.

Новая минимальная заработная плата, согласованная за трехсторонним столом, повлияет на различные социальные пособия, привязанные к этой сумме. Во-первых, выход на пенсию людей, которые завершили 30 лет вклада: их активы эквивалентны 82% SMVM.

Затем различные социальные пособия, зависящие от минимального размера заработной платы. В этом смысле в грантах «Прогресар» минимальный прожиточный минимум и мобильная заработная плата выступают в качестве верхнего предела для присуждения гранта на обучение. Бенефициар в возрасте до 24 лет взимает его, если его семья зарабатывает менее трех минимальных зарплат.

В случае программы «Потенциальная работа», суммы которой обновляются с учетом тех же процентов, что и минимальная заработная плата. В настоящее время гранты Empower Work 16 500 песо. Программа имеет половинную рабочую нагрузку и получает сумму, равную 50% минимальной заработной платы. Это также повлияет на суммы страхования по безработице.

Минимальная заработная плата увеличилась в течение 2021 года на 55,3% разными траншами. Однако, несмотря на то, что рост был выше темпа инфляции в этом году, неформальные работники, чьи данные о доходах упоминаются в SMVM, оказались значительно ниже ценового ритма.

За пределами спектра формальной работы существует целый ряд незарегистрированных рабочих мест, которые, несмотря на то, что экономика выросла на 10% и обновление минимальной заработной платы превысило инфляцию в 2021 году, она не смогла улучшить ситуацию с доходами. В одном из официальных ведомств они поставили грубый диагноз: повышение минимальной заработной платы, которое часто считают эталоном для корректировки неформальных работников, на самом деле не оказало побочного влияния на их заработную плату.

«Мы должны изменить ситуацию, сегодня у нас нет инструментов для прямого повышения заработной платы, мы можем только попытаться бороться с неформальностью», - сказал высокопоставленный чиновник исполнительной власти. Логика заключается в том, что условия оплаты труда в незарегистрированном секторе не столько зависят от паритетной динамики и увеличения минимального дохода, сколько связаны с уровнем активности, гипотезой, которую они разделяют в различных министерствах, связанных с экономической политикой.

Фактически, они указывают, что одна из причин, по которой неформальные рабочие места, существовавшие до пандемии, еще не были восстановлены, заключается в том, что два сектора, в которых широко распространена неформальная трудовая деятельность, а именно гастрономия, гостеприимство и другие отрасли сектора услуг, по-прежнему имеют меньший объем активности. чем до вспышки Covid.

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