Конец впечатляющей карьеры Анхеля Ди Марии в футболке «Пари Сен-Жермен», похоже, медленно подходит к концу. Смена эфира в его профессиональной карьере может стать одним из последствий, вызванных выбыванием в плей-офф Лиги чемпионов против «Реала». Парижскому руководству необходимо учесть элементы команды, и единственная причина, по которой у Фидео будет шанс остаться во Франции, - это гипотетический досрочный уход Лионеля Месси.

По данным местного СМИ RMC Sport, у Розарино есть возможность продлить свой контракт с Парижем на один сезон до тех пор, пока он будет подтвержден обеими сторонами. Однако руководство клуба не собирается активировать этот пункт, и информация уже будет в руках футболиста. В последние дни шанс вернуться в Лиссабон под цветами Бенфики даже появился в португальской прессе. Следует иметь в виду, что высокая зарплата аргентинца не позволяет начать переговоры в данный момент, поскольку только такой клуб, как ПСЖ, может заплатить эту сумму.

Ди Мария прибыл в Париж в августе 2015 года из «Манчестер Юнайтед», а спустя семь сезонов вингер мог покинуть команду из столицы. Хотя окончательное решение еще не принято и смена курса остается на орбите, все говорит о том, что Анхель должен прожить свои последние месяцы с «Пари Сен-Жермен». Следует отметить, что в этом сезоне Фидео сыграл в общей сложности 25 официальных матчей, в которых он стартовал в 18 с учетом всех соревнований, в которых забил всего три гола и распределил пять голевых передач.

Усман восстановил доверие благодаря поддержке новых пополнений Барселоны (Фото: Reuters)

Несколько недель назад клуб начал переговоры с делегацией ФК «Барселона» о получении пропуска Усмана Дембеле, который также освободится в июле следующего года. Французский вингер, родившийся в футболе в Ренне и прошедший пас через дортмундскую «Боруссию», был в центре критики за постоянные травмы в последнем тайме и никогда не мог регулярно возвращаться к чемпионскому титулу.

Кроме того, с приходом Феррана Торреса и Адамы Траоре атакующая позиция в группах для Хави Эрнандеса хорошо заполнена, поэтому отказ от 24-летнего футболиста не будет столь серьезным для блауграны. С другой стороны, Дембеле внес один гол и пять голевых передач в последних пяти раундах Ла Лиги и привлек внимание нескольких английских клубов, которые также позиционировали себя, чтобы попытаться подписать чемпиона мира 2018 года. А Барса уже проявил интерес к Анджелито.

Таким образом, может произойти обмен свободными агентами: Ди Мария имела бы свою команду первого уровня в Барселоне, чтобы с темпом выйти на чемпионат мира в Катаре 2022 года; Дембеле - смена воздуха, о которой она просила некоторое время назад, и ни один клуб не потеряет футболиста на позиции вингера, так как оба играют в аналогичных секторах игровое поле.

В превью ответного матча между «Барселоной» и «Галатасараем» Пьер Эмерик Обамеянг посвятил момент пресс-конференции Усману, чтобы выразить пожелание, чтобы он остался на некоторое время дольше. «Мы уже говорили об этом, но это будет ваше решение. Я бы хотел, чтобы он остался еще на год-два, я очень рад играть с ним», - сказал габонец, который, кажется, вписался в схему куле.

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