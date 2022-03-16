МЭА предупреждает о риске крупнейшего шока поставок нефти за последние десятилетия

Париж, 16 марта в среду Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о риске «крупнейшего (нефтяного) кризиса поставок за последние десятилетия» о возможности того, что значительная часть российской добычи исчезнет с рынка без готовности ОПЕК компенсировать это. В своем ежемесячном отчете о рынке нефти МЭА резко снизило прогноз мирового спроса на этот год из-за роста цен на баррель, вызванного вторжением России в Украину, что замедлило экономический рост. В частности, прогнозы потребления между 2-м и четвертым кварталами были снижены на 1,3 миллиона баррелей в день, сделанные всего месяц назад, что означает, что в среднем на 950 000 баррелей в день меньше в 2022 году в целом. переменного/rcf/rml