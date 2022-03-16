Европейская комиссия привержена сотрудничеству с США для «восстановления» Украины

Вашингтон, 16 марта Европейский союз (ЕС) хочет работать с Соединенными Штатами, чтобы «восстановить» Украину после войны, начатой российским вторжением, заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) по межинституциональным отношениям Маркос Шефчович во время визита в Вашингтон в среду. Во время встречи с журналистами Шефчович заявил, что визит президента США Джо Байдена в Брюссель на следующей неделе «очень важен» не только для обсуждения текущего хода войны, но и для подготовки к будущему. «Нам придется сотрудничать, чтобы, надеюсь, рано или поздно восстановить Украину. Мне понадобится колоссальная поддержка, чтобы восстановить их дома, их инфраструктуру и привлечь инвестиции», - сказал он. Вице-президент исполнительной власти Сообщества также призвал к «постоянному контакту» с Вашингтоном для мониторинга действия санкций и выявления «лазеек». Во время встреч с членами администрации США Шефчович также затронул вопрос повышения цен на энергоносители, поскольку, по его словам, Евросоюз «несет довольно значительное бремя». По этой причине было принято решение заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии и улучшить инфраструктуру для снижения зависимости от российского газа и нефти. В этой связи он привел в качестве примера тот факт, что Испания и Португалия имеют «высокоразвитые» заводы по производству сжиженного природного газа. Шефчович начал рабочую поездку в США в понедельник, чтобы встретиться в Вашингтоне с членами администрации и Конгресса, с которыми они могли бы обсудить украинский кризис и энергетический переход. Вице-президент исполнительного органа сообщества также встретится с предпринимателями и студентами в Сан-Франциско, штат Калифорния, и посетит завод по производству аккумуляторов Panasonic и Tesla в Неваде. ШЕФ ер/ссса/дмт