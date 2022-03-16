Правительство Буэнос-Айреса запустило платформу для предпринимателей в популярной экономике, чтобы предлагать свои продукты

Министерство человеческого развития и среды обитания города Буэнос-Айрес во вторник представило Платформу народных ценностей. Как они пояснили, это будет «пространство для коммерческих связей, которое позволит компаниям получить прямой и простой доступ к продуктам и услугам социальной и популярной экономики, чтобы они могли начать включать их в свою официальную цепочку создания стоимости в качестве поставщиков».

Они также пояснили, что это будет выгодно как для производственных единиц, компаний, так и для общественности, поскольку «это подразумевает возможность просмотра общего доступного предложения в одном месте и получения контактной информации предприятий».

Мероприятие по запуску состоялось в Центре дизайна Metropolitan Design Center в Буэнос-Айресе в районе Барракас под руководством министра человеческого развития и среды обитания Марии Мильоре.

«Этот проект предлагает сделать сектор популярной экономики более заметным, чтобы его можно было связать с частным миром. Мы предпринимаем очень конкретные шаги, чтобы сделать работу все более ценной. Мне очень приятно находиться здесь, потому что давно мы думали, что это невозможно, а сегодня это очень важная веха», — сказал Мильоре.

Мария Мильоре (Николас Штульберг)

На мероприятии Оскар Монзулло из Librería del profesional и Соня Альварес из кооператива 17 ноября имели возможность поделиться своим опытом в качестве членов социальной и популярной экономики.

«Для предпринимателей и кооперативов платформа предоставляет отличную возможность для остальных компаний узнать о наших продуктах и услугах. У нас есть большие силы для предпринимательства, мы делаем это с большой страстью и большой любовью, но у нас также есть трудности, и большая трудность заключается в том, чтобы конкурировать с остальными компаниями на рынке. Эта площадка — это витраж, где мы можем показать себя, чтобы они могли познакомиться с нами», — пояснил Монзулло.

С другой стороны, Альварес сказал: «Мы хотим продолжать работать изо дня в день. Мы рады рождению этой платформы, хотим поблагодарить аккомпанемент, потому что они всегда с нами. Мы хотим показать, что можем делать то, что делают другие компании, гордимся тем, что можем развиваться, как и все остальные, и быть известными».

Вселенная народной экономики в Буэнос-Айресе насчитывает около 413 000 человек, то есть почти каждый пятый работник. Области с наибольшим потенциалом роста — текстильная промышленность, гастрономия и туризм, городская логистика, уход, строительство, торговля, зеленая экономика. Реестр производственных единиц народной и социальной экономики (Rupepys), который служит шлюзом к инструментам, предлагаемым городским правительством, в настоящее время насчитывает 3053 зарегистрированных производственных единицы и насчитывает 9133 человека. Кроме того, в рамках закона об этом секторе министерство разработало программу технической помощи, направленную на увеличение производственного потенциала и расширение маркетинговых инструментов каждого предприятия; поощряет объединение компаний и организаций частного сектора в целом с UP через наставничество и основал фонд FONDES, объединяющий государственный и частный капитал для финансирования производственных проектов народной экономики.