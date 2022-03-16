Аргентинский журналист рассказал о Луисе Адвинкуле и Карлосе Самбрано в «Бока Хуниорс». Они попадут в заголовки газет Ривер Плейт

Бока Хуниорс — один из самых важных клубов не только в Южной Америке, но и во всем мире. Бренды, которые они представляют, впечатляют, и немногие игроки защищают свои футболки. Однако в настоящее время играют два перуанца, такие как Луис Адвинкула и Карлос Самбрано. Именно аргентинский журналист Леандро Агилера (Леандро Агилера) упомянул варианты, которые должны присутствовать в каждом моменте, и супер-классику с River Plate.

Прежде всего, следует отметить, что «Кайзер» провел 24 минуты в своем предыдущем матче против Эстудиантеса из-за травмы стартера Карлоса Искьердоса. Поэтому режиссер Себастьян Баталья решил выровнять его в 11 часов на старте. «Когда Карлос Искьердос получил травму, он руководствовался тем, что сделал в выходные, и Карлос Самбрано вошел. Мы должны руководствоваться им. И Замбрано, и Адвин Кула попадут в заголовки газет в супер-классике о реке . », — сказал репортер в интервью GOLPERU.

Сейчас хронометраж двух игроков разный: Адвинкула смогла изменить критику, которую получила в своем первом матче, но Замбрано все еще сопротивляется болельщикам из-за ее плохой работы. Учитывая это, она указала, почему это Агиле. « Луис Адвинкула провел очень хорошую игру и очень повысил свой уровень. Отличная предсезонка с партнерами по команде ему очень подходила. Мы стали свидетелями первого гола Авинкулы в сине-золотой футболке. Он выглядит очень хорошо как физически, так и в футболе.Пожелав уважения очень брутального болельщика «Бока», думаю, я могу начать. Если у игрока нет хорошей игры, он не будет свистеть, не будет его беспокоить, но не будет его уважать. В данном случае, я думаю , что Авинкулу до сих пор уважают за его выступление , и в последних играх он показал действительно хорошую игру. Без сомнения, он мог бы стать одним из самых заметных в «Бока Хуниорс». Он сказал про «Лучо».

Луис Адвинкула забил Серджиньо Деста в Барселоне против Бока | Фото: Барселона Луис Адвинкула забил Серджиньо Деста в Барселоне против Бока | Фото: Барселона

Ссылка владельца справа

Как уже упоминалось выше, правый защитник стартовал в Боке не лучшим образом, но он знал, как изменить ситуацию. Подъем Марсело Вейганта помог увеличить внешний вид «болта». «Люди знают, что он на старте «4», и он получает всю поддержку. Мальчик «виолончель» Вейгандт из Бока был на отличном уровне, пока не получил травму, что сначала затрудняло старт. Затем Авинкула боролась за работу со своим любимым сыном дома, но благодаря силе самопожертвования, настойчивости и производительности он смог убедиться, что фанат Бока аплодирует и ничего не подвел . » Он сказал.

Замбрано, матч-реванш

Бывший защитник «Шальке-04» Леандро считает, что это была бы отличная возможность показать свое состояние и заявить о себе против Ривер Плейт, потому что его присутствие было разбавлено низкой производительностью и чрезмерными недостатками, которые он совершал. «Это возможность сделать то же самое с Advíncula. Поскольку с момента его прибытия не было преемственности, он не был уверенным стартером. Теперь у него есть возможность завоевать уважение фанатов «Бока» силой самопожертвования и хорошими выступлениями и, без сомнения, этим терпением. Когда появляется имя Замбрано, я удивляюсь, почему под ним не появляется другой футболист. Он сталкивается с ситуацией, когда ему приходится немного повернуть вспять со своим возвращением». Он говорил о центральном защитнике.

Читать далее

Джанлука Рафадула: Бонильо был убежден, что у нападающего не возникнет проблем с двойным свиданием в Катаре 2022. квалификационные