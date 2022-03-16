Тейлор Фриц побеждает Жауме Муннара в Индиан-Уэллсе и выходит во второй раунд

Sports Writing (США), 15 марта американский теннисист Тейлор Фриц занял 20-е место в рейтинге ATP и победил испанского соперника Жауме Мунара (Жауме Мунар) в 3 сетах с частями 6-4, 2-6 и 7-6 (2) в третьем раунде Indian Wells Masters. После победы в двух квалификационных раундах и двух раундах основной сетки Фриц должен был достичь предела против Мунара, который дошел до этого матча, но после напряженной 2-часовой и 49-минутной битвы уступил финальному тай-брейку. Испанцы попрощались с калифорнийской пустыней, сыграв турнир высокого уровня, а в предыдущем раунде сохранили три матч-мяча, чтобы победить соотечественника Пабло Карреньо. В этот вторник он восстановился после проигрыша своего первого сета с большим сожалением, потому что упустил восемь брейковых возможностей и был наказан в прошлом году одним из двух, который был присужден Фрицу 6-4 в пользу американского полуфиналиста Индиан-Уэллса. Эффект, которого не хватало в первом сете, был замечен во втором сете, и Мунар восстановил равенство с твердым 6-2, конвертировав два «брейка» мяча в своем распоряжении. В этом году испанский игрок, который является четвертым финалистом в Мельбурне, плохо начал решающий сет и увидел, что он проиграл 1-4, взяв перерыв с недостатками, но он повысил свой уровень и восстановился, пока не форсировал тай-брейк. Но на этот раз именно Фриц смог лучше справиться с напряжением. Он набрал все очки за свою службу и пошел вперед 5-2 перед Мунаром, который потерял уверенность. В частности, он жаловался на плохой банк с мячом со счетом 4-2 на табло, что вызвало невынужденную ошибку и проложило дорогу для паса Фрица в раунде. Следующим соперником Фрица станет Алекс Де Минор, австралиец из Испании, который выбил американца Томми Пола (7-6 (2) и 6-2). Среди других результатов во вторник италиец Маттео Берреттини, занимающий шестое место в мировом рейтинге, обыграл южноафриканца Ллойда Харриса 6-4 и 7-5. Испанец Рафаэль Надаль является самым высоким посевом в турнире после удаления немца Александра Зверева (номер 3) и Даниила Медведева (1-е место) из России. Надаль сыграет с Райли Опелкой из США в 16-м туре в эту среду.