Сидней Суини сыграет вместе с Дакотой Джонсон в фильме «Мадам Веб»

Madame Web расширяет свой состав еще одним именем, которое в последнее время очень сильно звучит в индустрии развлечений: Сидни Суини. Американо-канадская актриса известна во всем мире тем, что сыграла Кэсси Ховард в сериале Euphoria, телевизионном феномене HBO, премьера которого состоялась в этом году и получила очень высокие рейтинги. Теперь молодой художник будет играть вместе с Дакотой Джонсон в фильме Sony Pictures о другом персонаже-пауке Marvel.

По данным американской прессы, звезда присоединилась к актерскому составу в роли, которая пока не известна , поскольку она пока не была официально объявлена. Этот проект, который объединит вселенную Человека-паука в кино, может быть сосредоточен на двух персонажах, которые носили этот титул, Кассандре Уэбб или Джулии Карпентер . Первая — пожилая женщина, парализованная миастенией, хроническим заболеванием, которое приводит её к жизни, связанной с большой системой паутины, чтобы остаться в живых, в то время как вторая, носящая псевдоним, также известна как преемница Женщины-паука.

Сидней Суини дает жизнь Кэсси Ховард в знаменитом сериале «Эйфория», второй сезон которого вышел в этом году. (ХБО)

Режиссёром фильма была выбрана С.Джей Кларксон (Джессика Джонс и Защитники), после переноса её контракта с Netflix в Disney+. Сценарий будет написан Мэттом Сазамой и Берком Шарплесом, писательским дуэтом, который привел к предстоящей премьере Morbius (в главной роли Джаред Лето). На сегодняшний день неизвестно, какой будет основной сюжет, но понятно, что Джонсон даст жизнь главному герою.

Мадам Веб дебютировала на Marvel с номером 210 в комиксе «Удивительный человек-паук», вышедшем в 1980 году. Она описывается как пожилая женщина, обладающая способностью предсказывать будущее Питера Паркера и других персонажей со способностями пауков . Она наставничала с другими Spideys, особенно женскими версиями. Согласно ее оригинальному дизайну, у нее слепота и паралич в ногах, поэтому она живет подключенной к машине, которая напоминает паутину паутины, и по этой причине ее никогда не видят активно участвующей в боевых ситуациях.

Дакота Джонсон сыграет главную роль в фильме «Мадам Веб», посвященном одной из женских версий Человека-паука. (Рейтерс/Яра Нарди)

Первый фильм Sony с героиней

Фильм с Дакотой Джонсон в главной роли станет первым названием Sony Pictures, основанным на комиксе, в котором в качестве главной героини будет указана женщина. как одна из будущих попыток расширения вселенной Человека-паука. После выпуска третьей части с Томом Холландом кинокомпания приготовила несколько побочных эффектов, рожденных из той же сюжетной линии, таких как Morbius, который появится в этом году, и Kraven, The Hunter, еще одна из разрабатываемых постановок. В 2021 году фильм Venom: Let There Be Carnage был выпущен на большом экране с возвращением Тома Харди к роли Эдди Брока.

Кассандра Веб изначально была персонажем из комиксов, который обладает способностью предвидения и отличной связью со всеми героями способностей паукообразных. (Комиксы Marvel)

Он до сих пор не знает, когда Мадам Веб выйдет в кинотеатры, но ожидается, что съемки начнутся очень скоро, и у нас будет более подробная информация о дебюте персонажа в мире живых боевиков.

