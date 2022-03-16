Солдаты за рулем общественного транспорта в Сальвадоре

На остановке общественного транспорта в Сан-Сальвадоре припаркован микроавтобус с солдатом в качестве водителя. Линия была перехвачена правительством Найиба Букеле за незаконное повышение цены билета.

Сцена происходит в автобусном и автобусном терминале на маршрутах 42 и 152, оба из кооператива ACOST, главой которого является бизнесмен Каталино Миранда, арестованный полицией несколько дней назад и привлеченный прокуратурой к ответственности за преступления сопротивления и общественные беспорядки.

Все началось, когда президент Букеле на прошлой неделе объявил о мерах по снижению глобальной инфляции, вызванной российско-украинским конфликтом. Среди них временное приостановление некоторых налогов на топливо, чтобы избежать повышения проезда общественного транспорта.

Он предупредил перевозчиков с государственным вмешательством, если их цены пойдут вверх.

Так, с 12 марта, после ареста Миранды, правительство вмешалось в оба маршрута, объявив, что им приостановлено действие разрешений за повышение цен.

При поддержке министерства общественных работ оно распорядилось, чтобы 293 транспортных единицы этих линий находились в ведении большинства Вооруженных сил без взимания платы за обслуживание.

Правительство напоминает, что Конституция позволяет им «отвечать за государственные услуги, когда этого требуют социальные интересы, предоставляя их напрямую».

- Безопаснее и бесплатно -

Букеле, 40-летний миллениал, пользующийся широкой популярностью, пользуется сильной поддержкой со стороны Вооруженных сил. Через них он распределял социальную помощь в первые месяцы пандемии.

Но его также сопровождали военные в начале 2020 года, чтобы пойти в Конгресс, в то время контролируемый оппозицией, и потребовать утверждения статьи бюджета для программы безопасности граждан.

Это отношение вызвало у него критику со стороны его оппонентов и некоторых членов международного сообщества, которые поставили под сомнение его «авторитарное» отношение.

Все это происходит в стране, где велась гражданская война (1980-1992 годы) и до сих пор ведутся открытые судебные процессы над высшими военными командирами по делам о правах человека.

Кроме того, пользователи отмечают эту меру. 39-летняя Адела Рамирес рано встала из соседнего города Сояпанго до терминала, так как ей пришлось ехать к месту работы недалеко от города Санта-Текла, в 10 км к западу от Сан-Сальвадора.

«Благодаря тому, что делает правительство, я экономлю, потому что транспорт бесплатный, а вы безопаснее, потому что солдаты всегда заботятся о микроавтобусах», - сказал Рамирес AFP в очереди на шоссе 42.

После корректировки некоторых первоначальных проблем с частотой в эту среду на рассвете и каждые три минуты автобусы и микроавтобусы отправлялись только с пассажирами, сидящими из терминала, охраняемого полицейскими и военными.

На лобовом стекле написано слово «бесплатно», и они управляются солдатами в камуфлированной форме или автомобилистами из Министерства общественных работ, обозначенными желтой рубашкой.

До вмешательства эти 25-пассажирские единицы взимали в два раза больше обычного тарифа в 29 центов.

«Хорошо, что они сталкиваются с этими коррумпированными бизнесменами, они всегда делают с людьми то, что хотят, хорошо, что они приводят их в порядок», - сказал Ансельмо Мартинес агентству AFP, когда он поспешно сел в микроавтобус по маршруту 152.

- Нарушения со стороны правительства? -

По мнению аналитика и юриста Энрике Анайи, вмешательство в работу обоих маршрутов общественного транспорта является признаком того, что правительство действует как «авторитарный режим».

Букеле уже был допрошен Вашингтоном за использование своего большинства в Конгрессе для отстранения судей Конституционного суда и генерального прокурора.

«Ничего нельзя делать произвольно, существуют процедуры, установленные в соответствии с законом, который регулирует каждую государственную службу», - сказала Анайя.

В начале вмешательства правительства на обоих маршрутах так называемый Национальный транспортный совет, объединяющий несколько автобусных кооперативов, пригрозил забастовкой, которая позже была исключена.

Между тем президент Букеле заявил, что его правительство готово открыть стол для диалога с операторами общественного транспорта и обсудить их проблемы, пока они соблюдают закон и не повысят стоимость билета.

если/мав/аг