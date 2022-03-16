Серхио Масса: «Инфляция — это самый вредный яд, который есть в нашей экономике, и нам нужна твердость, чтобы противостоять этому»

Председатель Палаты депутатов Серхио Масса, созванный Аргентинской конфедерацией средних предприятий (CAME), принял участие в Национальном пленуме региональных экономик, организованном этим учреждением. Встреча состоялась в штаб-квартире организации, где Масса также провел рабочую встречу с руководителями организации. Там он сослался на борьбу с инфляцией и сказал, что «это самый вредный яд, который есть у нашей экономики» и что «нам нужна твердость, чтобы противостоять этому».

«Нам нужно создать новое экономическое и социальное соглашение, которое заложит основу для победы над инфляцией», — добавил Масса. Кроме того, президент нижней палаты говорил о важности малых и средних предприятий и отметил: «Мы хотим сильных, экспортирующих МСП и региональную экономику. Нет компаний без работников и не работает без компаний».

«Крайне важно, чтобы мы увеличили наш экспорт за счет добавленной стоимости в Аргентине. Потому что доллары зарабатываются на продаже аргентинских талантов и работы всему миру. Все время выходить из заимствований», - заключил он.

Во встрече также приняли участие президент САМЕ Альфредо Гонсалес, министр продовольствия, биоэкономики и регионального развития MAGYP Луис Контиджани, секретарь по институциональным связям MAGYP Хорхе Солми, президент BICE Хорхе Игнасио де Мендигурен и Региональная экономика CAME, Эдуардо Родригес.

В нем приняли участие Федерация туристических палат Аргентинской Республики (FEDECATUR), Бизнес-ассоциация Росарио (AER), Торгово-промышленная федерация Буэнос-Айреса (FECOBA), Экономическая федерация Мендосы (FEM), Экономическая федерация Сан-Хуана (FESJ), Экономическая федерация Чако ( FECACO), Экономическая федерация Санта-Крус (FESC), Деловой союз Жужуя (UEJ), Региональная производственная и агропромышленная палата Сальты, Ассоциация производителей хлопка Чако и Торгово-промышленная палата Сан-Фернандо (CASAFICO).

«Крайне важно, чтобы мы увеличили наш экспорт с добавленной стоимостью из Аргентины», - сказал Масса

Со своей стороны Альберто Фернандес готовит пакет мер по ведению собственной войны с инфляцией, которая в феврале достигла 4,7%. Президент не исключает введения максимальных цен в местных магазинах, создания двух трестов для стабилизации цен на пшеничную муку и свежие овощи, установления новых значений для популярных кусков мяса и максимального удержания для производных сои.

Точно так же официальная команда, состоящая из Мартина Гусмана (министра экономики), Хулиана Домингеса (министра сельского хозяйства и животноводства), Матиаса Кулфаса (министра производства), Сантьяго Кафьеро (канцлера), Сесилии Тодески, секретаря по международным экономическим отношениям, Вильмы Ибарры - юридического и технического секретаря. и Хуан Мануэль Олмос, главный советник президента, анализирует и излагает меры, которые Альберто Фернандес рассматривает для смягчения воздействия войны на Украине на базовые цены семейной корзины.

Это гонка против времени против роста цен на продукты питания на 7,5% в феврале, когда рост международных цен только начинался с вторжения России в Украину. Через три недели после наступления Москвы на Киев эти процентные показатели ускорились, а влияние на продовольствие может достигнуть двузначных цифр.

Таким образом, Альберто Фернандес намерен закрыть все переговоры со среды по четверг. И если не будет соглашения с каким-либо конкретным сектором, он напрямую выполнит свое политическое решение.

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