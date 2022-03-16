Сеул: ракеты Северной Кореи взрываются в воздухе из-за неудачных испытаний

Сеул, Южная Корея (AP) — Северокорейские ракеты, запущенные в столице, по-видимому, потерпели неудачу в среду и взорвались в воздух на фоне предположений о том, что Пхеньян вскоре может совершить самую важную провокацию, самую важную провокацию, согласно южнокорейским войскам.

Сначала детали взрыва были неизвестны; однако десятый запуск в этом году показывает, что Северная Корея полна решимости модернизировать свой арсенал и заставить конкурентов пойти на уступки, несмотря на застой переговоров о денуклеаризации.

Северокорейские ракеты взорвались на высоте около 20 км (12,4 мили), южнокорейские военные заявили, что попросили анонимности, потому что они не могли публично говорить со СМИ по этому вопросу. Причина взрыва неизвестна, добавил он.

Объединенный начальник штаба Южной Кореи заявил в заявлении, что запуск произошел в районе Пхеньяна около 9:30 утра, прежде чем произошел очевидный сбой. Он добавил, что разведывательные органы США и Южной Кореи анализируют детали запуска.

Индо-Тихоокеанское командование США позже заявило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, но не раскрыло, не удалось ли ее запустить. В заявлении командования указывалось, что запуск не представлял непосредственной угрозы для территории США и союзников, но призвал Северную Корею избегать дальнейших дестабилизирующих жестов.

Войска Соединенных Штатов и Южной Кореи отметили, что Пхеньян испытал систему МБР в двух последних запусках, имея в виду разработку ракеты Hwasong-17, объявленную Северной Кореей на военном параде в октябре 2020 года.

В ходе двух последних запусков 27 февраля и 5 марта северокорейские ракеты путешествовали на средние расстояния, и эксперты заявили, что Пхеньян может в конечном итоге провести испытания межконтинентальных баллистических ракет большой дальности.

Северная Корея объявила, что она протестировала камеры и другие системы против спутников-шпионов и распространила то, что, по ее утверждениям, является фотографией, сделанной из космоса во время испытаний, но она не подтвердила тип запущенной ракеты или ракеты.

По мнению экспертов, Северная Корея стремится укрепить свой потенциал МБР, пытаясь вывести на орбиту свой первый спутник-шпион. Президент Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал усовершенствовать МБР и спутники-шпионы в рамках серии сложных систем вооружения, претендующих на то, что было определено враждебностью США.

Hwasong-17 - самая большая ракета в Северной Корее, способная преодолевать расстояние до 15 000 километров (9 320 миль), что позволяет ей нанести удар в любую точку Соединенных Штатов. 25-метровый (82 фута) снаряд, передислоцированный на оборонной выставке, проходившей в Пхеньяне в прошлом году, еще не прошел испытательный пуск.

Северная Корея уже продемонстрировала свою способность влиять на американский континент с помощью тестовых запусков других МБР, Huasong-14 и Hwasong-15 в 2017 году. Некоторые аналитики говорят, что разработка более крупного снаряда означает, что страна пытается оснастить свое дальнобойное оружие несколькими боеголовками для преодоления систем противоракетной обороны.

В последние месяцы Северная Корея провела серию ракетных испытаний, которые, по мнению экспертов, являются попыткой модернизировать свой арсенал и оказать давление на правительство США, поскольку переговоры по ядерному разоружению продолжают прекращаться.