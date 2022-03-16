Сеул: ракеты Северной Кореи взрываются в воздухе из-за неудачных испытаний

Сеул, Южная Корея (AP): ракеты Северной Кореи, запущенные в столицу, потерпели неудачу в среду и взорвались в воздухе, предполагая, что Пхеньян вскоре может начать свою самую большую провокацию, самую большую провокацию, сообщают южнокорейские военные.

Сначала подробности взрыва были неизвестны, но десятый запуск в этом году показывает, что Северная Корея готова модернизировать свой арсенал и оказывать давление на конкурентов, чтобы они пошли на уступки, несмотря на продолжающиеся переговоры о денуклеаризации.

Северокорейские ракеты взорвались на высоте около 20 км (12,4 мили), южнокорейские военные чиновники заявили, что просят анонимности, потому что не могли открыто говорить со СМИ. Он сказал, что причина взрыва неизвестна.

Объединенный начальник штаба Южной Кореи заявил в заявлении, что запуск произошел недалеко от Пхеньяна в 9:30 утра, до того, как произошел очевидный сбой. Он сообщил, что разведчики из США и Южной Кореи анализируют детали запуска.

Индо-Тихоокеанское командование США позже заявило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, но не сообщило, не может ли она запустить ее. В заявлении командование заявило, что, хотя запуск не представлял непосредственной угрозы для региона США и его союзников, оно настоятельно призвало Северную Корею избегать дальнейших нестабильных жестов.

Американские и южнокорейские войска сослались на разработку ракеты Hwasong-17, объявленную Северной Кореей на военном параде в октябре 2020 года, имея в виду испытания Пхеньяном системы МБР в последних двух запусках.

В последних двух запусках, 27 февраля и 5 марта, северокорейские ракеты летали на средние расстояния, и эксперты заявили, что Пхеньян может, наконец, испытать межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности.

Северная Корея объявила, что она протестировала камеры и другие системы против спутников-шпионов и заявила, что это была фотография, сделанная из космоса во время испытания, но не подтвердила тип запущенной ракеты или ракеты.

По мнению экспертов, Северная Корея хочет укрепить свои возможности МБР, пытаясь запустить на орбиту свой первый спутник-шпион. Президент Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал модернизировать МБР и спутники-шпионы в рамках серии сложных систем вооружения, выявленных военными действиями США.

Hwasong-17 — самая большая ракета Северной Кореи, способная преодолевать расстояние до 15 000 километров (9320 миль) и способная атаковать любую точку Соединенных Штатов. 82-футовый снаряд длиной 25 метров был воссоздан на оборонной выставке, проходившей в Пхеньяне в прошлом году.

Северная Корея уже начала испытания других МБР, Huasong-14 и Hwasong-15 в 2017 году, демонстрируя свою способность влиять на американский континент. Некоторые аналитики говорят, что разработка больших снарядов означает, что страна пытается победить системы противоракетной обороны, оснащая дальнобойное оружие несколькими вооружениями.

В последние месяцы Северная Корея провела серию ракетных испытаний, которые, по мнению экспертов, направлены на модернизацию своего арсенала и оказание давления на правительство США, поскольку переговоры по ядерному разоружению захлебнулись.