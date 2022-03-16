Сеул: ракеты Северной Кореи взрываются в воздухе из-за неудачных испытаний

Сеул, Южная Корея (AP) — Северокорейская ракета, запущенная в столице, потерпела неудачу в среду и, похоже, взорвалась в воздух на фоне предположений о том, что Пхеньян вскоре может начать свою самую важную провокацию, самую важную провокацию.

Сначала подробности взрыва были неизвестны, но десятый запуск в этом году показывает, что Северная Корея полна решимости модернизировать свой арсенал и заставить конкурентов пойти на уступки, несмотря на застой переговоров о денуклеаризации.

Северокорейские ракеты взорвались на высоте около 20 км (12,4 мили), южнокорейские военные чиновники заявили, что попросили анонимности, потому что они не могли публично говорить с СМИ по этому вопросу. Причина взрыва неизвестна, добавил он.

Объединенный начальник штаба Республики Корея заявил в заявлении, что запуск состоялся в районе Пхеньяна около 9:30 утра до очевидного сбоя. Он добавил, что разведывательные органы США и Южной Кореи пересматривают детали запуска.

Индо-Тихоокеанское командование США позже заявило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, но не раскрыло, не удалось ли ее запустить. В заявлении командования содержится призыв к Северной Корее избегать более опасного жеста, хотя этот запуск не представлял непосредственной угрозы для территории США и союзников.

Касаясь разработки ракеты Hwasong-17, объявленной Северной Кореей на военном параде в октябре 2020 года, американские и южнокорейские войска отметили, что Пхеньян испытал систему МБР в двух последних запусках.

В ходе двух последних запусков 27 февраля и 5 марта северокорейские ракеты путешествовали на средние расстояния, и эксперты заявили, что Пхеньян может в конечном итоге провести испытания межконтинентальных баллистических ракет большой дальности.

Северная Корея объявила, что она тестировала камеры и другие системы против спутников-шпионов и распространила то, что, по ее утверждениям, было сделано из космоса во время испытаний, но не подтвердила тип ракеты или ракеты, которую она запустила.

По мнению экспертов, Северная Корея стремится укрепить свой потенциал МБР, пытаясь вывести на орбиту свой первый спутник-шпион. Президент Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал усовершенствовать МБР и спутники-шпионы в рамках серии сложных систем вооружения, которые утверждают, что решают то, что определяется США враждебность.

Huasong-17 — самая большая ракета в Северной Корее, способная преодолевать расстояние до 15 000 км (9 320 миль), что позволяет ей нанести удар в любую точку Соединенных Штатов. Снаряд длиной 25 метров (82 фута), который был передислоцирован на оборонной выставке, проходившей в Пхеньяне в прошлом году, еще не прошел испытательный пуск.

Северная Корея уже продемонстрировала свою способность влиять на американский континент с помощью тестовых запусков других МБР, Huasong-14 и Hwasong-15 в 2017 году. Некоторые аналитики говорят, что разработка более крупного снаряда означает, что страна пытается оснастить свое дальнобойное оружие несколькими боеголовками для преодоления систем противоракетной обороны.

В последние месяцы Северная Корея провела серию ракетных испытаний, и эксперты говорят, что это попытка модернизировать свой арсенал и оказать давление на правительство США, поскольку переговоры по ядерному разоружению продолжают прекращаться.