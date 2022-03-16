Шварцманн попрощался с Индиан-Уэллсом, а де Минор вышел в 16 раунд

Лос-Анджелес (США), 15 марта аргентинский теннисист Диего Шварцман попрощался с третьим кругом Индиан-Уэллса во вторник, а Алекс де Минор из Австралии из Испании и Уругвая вышел в 16-й тур. Шварцманном, занявшим 14-е место в рейтинге ATP, стал Джон Изнер из США, занявший 23-е место в мире и опустившийся до 7-5 и 6-3 всего за один час 19 минут. В первом сете два игрока были очень надежны и уверенно относились к подаче, без варианта «брейк», пока 6-5 благоприятно не помогли Изнеру добиться решающего и своевременного перерыва на подачу, чтобы опередить матч. Шварцман, казалось, винил удар, потому что не смог справиться с силой и силой Изнера во втором сете (13 прямых услуг на протяжении матча без спасения ни одного «тормозного» мяча). С другой стороны, в рейтинге ATP 31-летний де Минар победил американца Томми Пола (39 лет в мире), 7-6 (2) и 6-4 всего за один час 49 минут. Де Миньяур был палачом испанца Жауме Мунара 6-4, 2-6 и 7-6 (2) в напряженном и захватывающем матче, который длился 2 часа 49 минут с Тейлором Фрицем из США в 16-м раунде Калифорнийского турнира в пустыне.