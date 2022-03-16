Сальвадорка Клаудия Мохика, новый координатор ООН в Аргентине

Организация Объединенных Наций, 16 марта Организация Объединенных Наций объявила в среду о назначении сальвадорца Клаудиа Мохики своим новым координатором-резидентом в Аргентине после получения одобрения правительства принимающей страны. В записке ООН подчеркнула, что Мохика имеет более чем 25-летний опыт работы в трех основных направлениях работы организации (мир и безопасность, права человека и международное развитие), работая как на Организацию Объединенных Наций, так и на другие. Недавно она занимала должность постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Чили и ранее была заместителем директора отдела Северной и Южной Америки в Департаменте по политическим вопросам и миростроительству ООН. Кроме того, Мохика работала в нескольких миротворческих операциях, в канцелярии Генерального секретаря ООН и в Управлении Верховного комиссара по правам человека. В своей новой роли он будет руководить работой Организации Объединенных Наций в Аргентине по всем вопросам, связанным с развитием. Сегодня ООН также объявила новых координаторов-резидентов в Бутане — США Карлу Робин Херши — и в Сан-Томе и Принсипи — голландца Эрика Яна Овервеста. ШЕФ мвс/фикс/дмт