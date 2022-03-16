Роналдиньо сожалеет о бурных событиях своей бывшей команды - стадиона «Керетаро».

Во время своего визита в Мексику звезда мирового футбола Роналдиньо посетовал на инцидент с применением насилия, произошедший 5 марта на стадионе «Ла Коррегидора», где проживают «Белые петухи» мексиканской футбольной команды Керетаро.

«Я видел, что произошло в Керетаро, и мне было трудно поверить, что там произошло. Я крепко обнимаю жителей Керетаро и обнимаю там всех друзей». Об этом Роналдиньо заявил на пресс-конференции, когда вступил в должность в Международном зале футбольной славы, утвержденном ФИФА в городе Пачука.

Этот серьезный инцидент ранил 26 человек и наказал Керетаро за проведение домашних игр за закрытыми дверями в течение года, помимо других санкций.

«Надеюсь, они снова будут жить нормальной жизнью», — сказал Роналдиньо, который играл в Керетаро на турнирах «Апертура-2014» и «Клаусура-2015» Liga MX (первый дивизион мексиканского футбола). Надеюсь, что футбол вернется в нормальное русло.

Роналдиньо сыграл 25 матчей Liga MX в Керетаро, забил 8 голов и занял второе место на турнире Clausura-2015.

Роналдиньо вспоминал: «Я отлично провел время в Мексике, и момент, который я не забываю, был, что нам повезло, когда мы играли против США, и нам посчастливилось забить два гола», - вспоминал он.

В субботу, 8 апреля 2015 года, он поднялся на 82 минуты, забил два гола в победе со счетом 4:0 и получил незабываемые аплодисменты на стадионе «Ацтека». «Все прошло хорошо, и я помню это с любовью».

Что касается его вступления в Международный зал славы футбола и его карьеры, 41-летний бывший бразильский футболист сказал: «Мне повезло, что все правильно, многим нравился мой стиль игры и до сих пор, куда я иду, они относились ко мне с большой любовью».

стр/зм