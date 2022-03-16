Право на забвение: Google предупредила о риске ограничения свободы информации и выражения

В четверг, 17 марта, и в пятницу, 18 марта, Верховный суд возобновит институциональную практику созыва общественных слушаний, которые были приостановлены во время пандемии. В данном случае мы обсудим дела, возбужденные актрисой Натальей Денегри против поисковой системы Google. Причиной спора является категория, широко обсуждаемая в Европе, и прецедент, ожидающий рассмотрения в стране, то есть так называемое «право быть забытым».

Денегри, который появился в Google как «девушка по делу Копполы» (судебное событие, произошедшее в Соединенных Штатах в 1996 году), поднимает привязанность к «своей чести» при рассмотрении его отношений с делом СМИ 20 лет назад. С одной стороны, я думаю, что это может быть опасный прецедент, потому что поисковые системы защищают свое «право на информацию», а тех, кто чувствовал себя «некомфортно» в прошлом, возможно, придется удалить из поисковых систем. «Мы ценим возможность для Верховного суда открыто обсудить решение Верховного суда об ограничении права на информацию и свободу выражения мнений, который раскрывает собственные институты и ограничивает доступ к журналистскому, художественному или юмористическому контенту юридического характера. связанных с судебными разбирательствами против общественных интересов ». Об этом говорится в официальном заявлении Google.

«Этот материал, помимо субъективной оценки качества, является частью культурного наследия. Важно глубоко проанализировать объем этих судебных решений, которые могут ограничить возможность миллионов пользователей находить и получать юридическую информацию через Интернет», — добавлено в резюме.

Аналогичным образом, защитники поисковых систем заявили в своем объявлении: «Апелляционный суд подвергает цензуре контент по вопросам, представляющим общественный интерес, и общественных деятелей, которые особенно защищены судебной практикой о свободе выражения мнений. »

<изображение src =» https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UG5XXKNWBJD7NHELF4H2I6OQCM.jpg» Ширина =» 100% «Высота =» Автоматически» /> При обсуждении «права быть забытым» Верховный суд возобновляет публичные слушания, приостановленные из-за пандемии (Фото NA: Hugo Villalobos)

А в другой фразе говорится: « Нет никакого вреда личным правам актера. Это связано с тем, что нет понятия отсутствия конфиденциальности или чести из-за их публичных действий. Репутация актеров связана с контентом, который они пытаются индексировать. Даже не было доказано, что такой контент вредит профессиональной деятельности Actora. Однако его применение в поисковых системах не было доказано, потому что нет специального закона, касающегося права на забвение. Другой суд высшей инстанции (отклонен судебной практикой Конституционного суда Колумбии, дело Глории, 277-2015). Верховный суд Федерального верховного суда Бразилии, дело Курри, 10 февраля 02 года; Верховный суд Чили, дело Абреу, 3-01-22)».

Ограничение доступа к этой информации на основе субъективных соображений, таких как художественное или журналистское качество, является актом цензуры и противоречит V.E., доктрине свободы выражения мнений, которая требует нейтралитета со стороны властей.

Таким образом, «право на честь» Denegri вступает в противоречие с «правом на информацию» Google в течение двух дней, в течение которых судьи суда будут заслушивать 12 «друзей суда», которые будут защищать обе стороны. Сегодня существуют Американская ассоциация прессы (IAPA), Ассоциация гражданских прав (ADC), Аргентинская ассоциация организаций прессы (ADEPA), Центр правовых и социальных исследований (CELS) и Омбудсмен автономного города Буэнос-Айрес.

Серия Рендо