Путин предупредил олигархов и сказал: «Народ будет отличать настоящих патриотов и наплевать на коварных подонков».

Бизнесмены и миллионеры, также известные как «российские олигархи», после вторжения России в Украину 24 февраля стали объектом жестких экономических санкций со стороны Запада с целью оказания давления на президента Владимира Путина.

В этом контексте между этими олигархами и Москвой была открыта заявка, которая была заострена в среду видеообращением Путина, в котором он, как редко раньше, рассматривается нервным и взволнованным, и называет их «подонками и предателями».

Там он предупреждает их, что русский народ «выплюнет их, как комар, случайно залетевший им в рот».

В громкой телевизионной речи, записанной из Кремля почти через три недели после вторжения в Украину, Путин предупредил, что Запад будет использовать «тех, кто зарабатывает здесь деньги, но живет там» в качестве «пятой колонны», чтобы «разделить наше общество».

Фото российского миллиардера Романа Абрамовича в понедельник в VIP-зале аэропорта Стамбула перед поездкой в Израиль. 14 марта 2022 г. (Рейтерс/Стрингер)

«Я не осуждаю тех, у кого есть частное шале в Майами или на Французской Ривьере, тех, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема здесь не в этом, а в том, что многие из этих людей, по своей природе, находятся там ментально, а не здесь, с русским народом, ни с Россией», — сказал президент.

Он добавил: «Запад попытается сделать ставку на так называемую пятую колонну, на предателей, чтобы разделить наше общество, спровоцировать гражданское противостояние для достижения своей цели. И эта цель — уничтожение России».

Заявления президента, с угрожающим тоном, тем не менее, противоречат заявлениям пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который посетовал на санкции и охарактеризовал их как «государственный бандитизм» - удержание и блокирование его банковских счетов, имущества и недвижимости.

Владимир Путин (Спутник/Михаил Климентьев/Кремль через REUTERS)

«То, что Запад коллективно делает против них, нельзя назвать ничем иным, как государственным бандитизмом», — заявил Песков, для которого эти меры показывают «крах священной концепции частной собственности» и «опасность ведения бизнеса там».

В среду Соединенные Штаты провели встречу с европейскими союзниками и представителями других стран-партнеров в рамках рабочей группы, сформированной для инициирования судебного иска по наказанию российских олигархов и тех, кто нарушает санкции, введенные против России за вторжение в Украину.

Министр финансов Джанет Йеллен и генеральный прокурор Меррик Гарланд виртуально встретились с представителями Австралии, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и Европейской комиссии, говорится в заявлении Министерства финансов.

01-06-2017 Российский олигарх Олег Дерипаска. ПОЛИТИКА Europa Press/Контакты/Игорь Руссак

«Наши санкции, торговые ограничения и другие меры уже привели к значительным издержкам для России, ее лидеров и всех тех, кто допустил неспровоцированное вторжение (российского лидера Владимира) Путина в Украину», — заявила Йеллен в ноте.

Гарланд заверил, что Соединенные Штаты «уже работают с нашими международными партнерами над замораживанием и конфискацией имущества, принадлежащего российским олигархам, попавшим под санкции, по всему миру».

И он особо отметил «замечательные успехи», достигнутые в конфискации роскошных яхт, принадлежащих российским магнатам.

«За последние три недели информация, предоставленная властями США и иностранными партнерами, способствовала обездвиживанию нескольких судов, контролируемых физическими лицами или организациями, на которые распространяются санкции», — говорится в сообщении министерства финансов. «В общей сложности эти лодки оцениваются в сотни миллионов долларов».

Продолжайте читать: