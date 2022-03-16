Пуэрто-Рико сообщает о топливе меньше доллара за две недели

16 марта Пуэрто-Рико удалось снизить общие расходы на топливо и дизельное топливо до менее чем 1 доллара за литр впервые за две недели, сообщает Департамент по делам потребителей (DACO). Это первый случай, когда DACO сообщила о ценовом диапазоне от менее 1 доллара, а именно 98 центов, на местном рынке со 2 марта, как указано в пресс-релизе. В связи с падением, о котором сообщили оптовики во вторник, Пуэрто-Рико может начать видеть станции с потребительскими ценами ниже 1 доллара за литр сегодня, добавив DACO. Таким образом, все заправочные станции отражают снижение на 3-5 центов за литр бензина и в среднем на 5-6 центов за литр для дизельного топлива. Таким образом, цена на обычный бензин на станциях на острове должна составить около 98 центов до 1,06 доллара в эту среду, в то время как стоимость дизельного топлива должна колебаться между 96 центами и 1,09 доллара. По данным DACO, падение цен связано с готовностью России и Украины вести переговоры о вооруженных конфликтах и сокращении спроса из-за закрытия COVID-19 в различных городах Китая, а также их готовностью продемонстрировать снижение спроса. мм/лаа