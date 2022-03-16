Прототип вагона метро в ближайшие месяцы в Боготу

За последние несколько дней мэр Боготы Клаудиа Лопес вместе с генеральным директором компании Metro Леонидасом Нарваесом совершили экскурсию по улицам столицы, наблюдая за ходом работ по самому важному проекту, строящемуся в городе. Начиная от мастерской маршрута первой линии метро до конечной точки на улице Calle 72 с проспектом Каракас.

Лопес поблагодарил Metro Company, китайский консорциум Apca Transmetro, в состав которого входят China Harbour Engineering Company Ltd. (Chec) и Xi'an Metro Company Lt, а также колумбийскую промышленность за прогресс, достигнутый в работе, особенно в отношении мастерской, где 30 поездов на первой линии Боготы Метро будет припарковано и депрессивное на 72-й улице, что выше, чем ожидалось.

Мэр также подтвердил, что во второй половине 2022 года прототип вагона прибудет в Боготу в масштабе машины, на которой граждане смогут мобилизоваться после завершения работы. Эта модель предназначена для размещения вокруг парка Симона Боливара, как памятника культуры метро, как для местных жителей, так и для туристов.

В этом смысле и «как сильный ветер» Клаудия Лопес подчеркивает важность самой важной работы, которую ожидают граждане, особенно жители Боготы после 60 лет ожидания.

Он также подтвердил, что новый мобильный бетонный завод во дворе мастерской Primera Línea, построенный на площади семи тысяч квадратных метров, проходит заключительные технические испытания, чтобы вступить в эксплуатацию в ближайшие несколько дней, что позволит строить строительные работы в секторе Эль-Корсо, в город Боза, который будет снабжен этим материалом.

Ожидается, что благодаря проведенным работам и созданию более 17 118 прямых и косвенных рабочих мест, охватывающих предыдущий год и этот год, работы начнутся к 2023 году на 23,8 км виадука и 28 подъездных строениях.

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