Президент Лассо частично отклонил закон об абортах из-за изнасилования в Эквадоре

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/ Ricardo Maldonado

Президент Эквадора Гильермо Лассо частично наложил вето на закон, регулирующий аборты в случаях изнасилования, недавно одобренный Национальным собранием (Конгрессом) после решения Конституционного суда, который декриминализировал прерывание беременности для изнасилованных женщин.

Петля, консервативная тенденция, подтвердила его позицию в письме, опубликованном в социальных сетях, о том, что, по его мнению, он ранее не публиковал правила официального реестра, не согласен со сроками доступа к абортам и не охватывал все аспекты из постановления Конституционный суд.

Из 61 замечания, которые Лассо представит законодательному органу с новым текстом, он укрепит максимальный законный срок прерывания беременности в случае изнасилования до 12 недель и разработает такие аспекты, как требования к доступу к абортам и условия отказа от медицинской помощи по соображениям совести. рабочие.

Таким образом, он отменяет 18-недельное исключение, рассматриваемое Конгрессом для девочек, молодежи, коренных народов и других женщин в сельских районах.

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Исторически сложилось так, что в Эквадоре его наказывали за аборт, за исключением случаев, когда врачи делали аборт для спасения жизни беременной женщины или насиловали человека с психическим расстройством.

Это было связано с постановлением, вынесенным Конституционным судом 29 апреля 2021 года, которое позволило декриминализировать аборты изнасилованных женщин и делегировало Конгресс задачу по созданию правил о процедурах в государственных и частных медицинских учреждениях.

С частичным правом вето президент теперь должен направить альтернативный текст в Генеральную Ассамблею, который может быть одобрен Конгрессом простым большинством голосов (половина +1) или ратифицирован в качестве оригинала. Требуется две трети членов Палаты представителей (92 голоса).

До того, как право вето было официально закреплено, феминистские группы и группы в Эквадоре уже рассчитывали продолжить юридическую борьбу за соблюдение закона.

(Включая информацию из EFE)

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