Министерство обороны сообщило, что Перу ищет от 15 до 20 человек, пропавших без вести в зоне коллапса.

Лима, 15 марта Спасательные патрули разыскивают от 15 до 20 человек, пропавших без вести после оползня в отдаленной деревне в провинции Патаз в провинции Ла-Либертад на севере Перу, который разрушил десятки домов, сообщили официальные источники. «Около 15-20 человек пропали без вести. Мы будем работать всю ночь, чтобы спасти больше людей», - заявил министр обороны Хосе Луис Гавидиа в официальном заявлении. Прибыв в район оползня, министр сказал, что операция благополучно спасла восемь человек, а еще один раненый будет лечиться в медицинском центре и доставлен в больницу в другом городе завтра. Гавидиа заверил, что спасатели будут работать ночью, чтобы найти других людей, застрявших в обломках, и позаботиться о пострадавших от оползня в центре Ретамаса. Он пояснил, что в этом районе работает спасательная команда из 40 человек, включая пожарных, горнодобывающего персонала и профессиональных полицейских. Министр прибыл в деревню вместе с главой Института гражданской обороны (Indeci) Карлосом Яньесом, губернатором региона Ла-Либертад Мануэлем Лемпеном и властями района Патаз. Президент Перу Педро Кастильо объявил, что прибудет в Патаз сегодня вечером, чтобы контролировать помощь и ущерб, причиненный оползнями. Согласно предыдущим данным Национального центра чрезвычайных операций (NEOC), 15 человек оказались в ловушке, а 6 пропали без вести. Президент объявил в Twitter, что «народное правительство будет присутствовать тогда, когда граждане больше всего в этом нуждаются», всего через несколько минут после завершения выступления перед Генеральной ассамблеей Конгресса. Он дал необычное сообщение при поступлении, чтобы разобраться с согласием, требующим его увольнения. По данным перуанских властей, авария была недавно вызвана проливными дождями в этом районе, которые привели к обрушению склона холма, где было захоронено от 60 до 80 домов. По предварительной информации, оползень затронул два квартала от деревни, расположенной примерно в 900 км к северу от Лимы и более чем в 7 часах езды от прибрежного города Трухильо. Местные СМИ сообщили четыре месяца назад, что Indeci уже предупредил в техническом отчете об опасности обрушения, угрожающего деревне из-за ее близости к реке. Дуббинг/КФА (Фото) (Видео)