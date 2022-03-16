Педро Кастильо: 10 самых выдающихся фраз президента после его послания Конгрессу Республики

Педро Кастильо отправился в Конгресс Республики, чтобы передать послание нации. В разгар вопросов, после утверждения второго ходатайства о вакансии, президент говорил о вопросах, которые могут вовлечь его в коррупционные деяния.

Кроме того, глава государства разъяснил некоторые моменты, на которые ему указывали за эти семь месяцев пребывания в должности.

10 САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ФРАЗ ПЕДРО КАСТИЛЬО ПЕРЕД КОНГРЕССОМ

1.- Морской, сухопутный и воздушный суверенитет перуанского государства соблюдается и остается неизменным!

2.- Я никогда не упоминал, что Боливия имеет доступ к морю с суверенитетом над нашей территорией, и я бы никогда этого не сделал.

3.- Я призываю перуанских женщин к сильнейшему и широчайшему единству, давайте верить и верить в будущее страны.

4.- Настало время положить конец мелким спорам и работать над достижением великих национальных целей.

5.- Настало время покончить с поляризацией и неопределенностью, которые препятствуют нашему росту и развитию.

6.- Управление омбудсмена, учреждение, отвечающее за защиту основных прав общества, также имеет представителя с истекшим мандатом, который занимается продвижением вакансии президента Республики.

7.- Я прошу вас вместе столкнуться с монстром коррупции.

8.- Забыли ли мы об ущербе, который Odebrecht и его перуанские консорциумы нанесли за последние годы? Мы пропустили более 50 миллиардов подошв, из-за которых мы потеряли тысячи школ или больниц.

9.- Если соотечественник или член семьи замешан в коррупции, немедленно дайте властям приступить к делу.

10.- Настало время, господа, конгрессмены, искать совпадения.

Педро Кастильо.

РЕАКЦИЯ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ КАСТИЛЬО В КОНГРЕССЕ ПЕРУ

После того как президент Педро Кастильо передал народу свое послание от Конгресса Республики, некоторые парламентарии не раздумывали высказываться и критиковать президента после того, что я сказал.

Учитывая это, конгрессмен Avanza País Алехандро Каверо попросил президента Педро Кастильо перевести свою речь перед пленарным заседанием в такие события, как смена министров и реальная политика.

«Из слов мы должны воплотить в дела. Сотрудники в конечном итоге определяют политику, и если не будут внесены изменения в людей, которые руководят государственной политикой в министерствах, как мы можем говорить о борьбе с коррупцией с людьми, которых ужасно допрашивают в кабинете министров», - сказал он.

«В своей речи он признал, что государство находится в кризисе, включая центральное правительство, и он сам признал его неспособность и попросил нас своевременно помочь провести структурные и предметные реформы. Надеюсь, мы сможем договориться, но давайте перейдем к фактам, переведем речь в факты, смену министров и реальную политику», - добавил он.

В свою очередь законодатель Кэти Угарте (Свободное Перу) исключила, что Кастильо Терронес распустит Конгресс. «(В чем удивление сообщения?) Мы, которые вчера встречались с президентом, никогда не говорили о закрытии Конгресса, наоборот. Президент — это человек, который разговаривает и слушает. (...) Ни разу не было через голову президента преподнести сюрприз, который дестабилизирует правительство, совсем нет, такого нет», - сказал он в интервью Exitosa.

Со своей стороны Хорхе Монтойя без колебаний назвал главу государства «лжецом».

«Прием президента Кастильо был ошибкой конгресса, [...], Президент лжец, и было доказано сначала он говорит, что знает человека, а затем говорит «нет», ложь снимается».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ