Один человек погиб в перестрелке на оживленном шоссе в Майами

Майами, 16 марта Один человек был убит в эту среду, а еще один получил ранения в результате стрельбы, произошедшей на крупном шоссе в Южной Флориде (США), которое было закрыто полицией Майами. На снимках местных СМИ видно, что автомобиль остановился у автомагистрали Палметто на севере с многочисленными пулевыми ранениями спереди. Власти города Хайалиа, подавляющее большинство латиноамериканцев, сообщили, что пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, а водителя доставили в ближайшую больницу. Полиция расследует произошедшее, чтобы определить, были ли жертвы застрелены пассажирами другого автомобиля, который скрылся с места происшествия после стрельбы. Такие случаи насилия за рулем получают широкое распространение в Южной Флориде, и, как объяснила Дебби Гудман, криминолог из Университета Сент-Томаса, на местной телевизионной станции 10, с 2020 года, и до сих пор во Флориде число таких случаев увеличилось на 31%. Например, в ноябре прошлого года был произведен выстрел в другой автомобиль, в котором испаноязычный отец и его девятилетняя дочь, которая была ранена и госпитализирована, были застрелены в результате стрельбы на шоссе в Майами. Видео камеры внутри транспортного средства, в котором водитель, опознанный как Эдвард Поппер, начал несколько раз стрелять по машине, которая пересекла его путь на другой из самых загруженных автомагистралей округа Майами-Дейд, а затем резко затормозила. ШЕФ абм/джип/ррт