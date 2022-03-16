Ольга Ваннат обвинила Херардо Фернандеса в том, что он послал ему «подсознательную» угрозу.

Ольга Ворнат, журналист-автор книги El Último Rey: Несанкционированная биография Висенте Фернандеса говорит, что он пострадал от «подсознательной» угрозы со стороны Херардо Фернандеса, второго сына Сенте, Херардо Фернандеса.

На фоне споров, которые существуют между Кукитой Аваркой и Telemisa Univision по поводу производства и трансляции сериала El Último Rey, работа журналист Ворнат, исследование семьи Фернандес для исследований Мы говорили о лечении, которое она получила при выступлении, и о том, чем она является в настоящее время переживает из-за био-сериала об Эль Чаро де Уэтитан.

В интервью Хавьеру Посе для радиопрограммы автор напомнил, каково было связаться с Херардо Фернандесом, который якобы похитил Висенте Фернандеса-младшего. И он сказал, что был другом погибшего наркоторговца Игнасио Начо Коронеля. Картель Синалоа.

Херардо Фернандес, который уехал в первый раз, отправил бы сообщение Ольге Ванат через других с тех пор, как была опубликована несанкционированная биография Висенте Фернандеса (Фото: Instagram/ @_vicentefdez) Херардо Фернандес, который уехал в первый раз, отправил бы сообщение Ольге Ванат через других с тех пор, как была опубликована несанкционированная биография Висенте Фернандеса (Фото: Instagram/ @_vicentefdez)

По словам Аргентины, она отправила Херардо сообщение, чтобы узнать версию этих событий, на которую она указала в своей книге, но сын Сенте плохо отреагировал.

«Херардо чуть не бросил телефон, метафорически говоря (...) Он очень плохо со мной обращался по телефону. Я связался с ним с сообщением на мобильный телефон с просьбой рассказать мне версию инцидента, в котором он был причастен. Херардо плохо ответил, позвонил и спросил, кто дал мне номер телефона». Сказал Ворнат.

После публикации своей книги Ольга рассказала, что Херардо угрожал ей из-за того, что она узнала о Фернандесе, но она была убеждена, что не боится себя или чего-либо еще, потому что уже сталкивалась с этой ситуацией из-за своих прошлых книг.

Хавьер Поза спросил журналиста, отправлял ли сын Висенте сообщение непосредственно от нее или от других, и она ответила утвердительно.

Художник был убежден, что он не выиграет от Фернандеса. Потому что ее работа всегда заключалась в том, чтобы учиться и говорить о важных людях (Фото: EFE/Imelda Medina) Художник был убежден, что он не выиграет от Фернандеса. Потому что ее работа всегда заключалась в том, чтобы учиться и говорить о важных людях (Фото: EFE/Imelda Medina)

«Херардо говорит, что собирается подать на вас в суд», «Херардо говорит, что собирается подать на вас в суд. Будьте осторожны. Он сзади, и я говорю, что он судится со мной, но позволь ему так сказать, появиться перед тобой. Почему вы не сделали этого в декабре? Вот и есть еще информация, Херардо», — сказал художник.

В дополнение к этому она призналась, что Херардо отправлял другие сообщения различными способами, но она хочет остановиться и сделать что-то в лоб.

Ольга, с другой стороны, была убеждена, что Кукитой можно манипулировать для демонстрации Союза Телевиса. Поскольку супруга Чарро де Уэнтитана впервые общается с прессой, мы подготовили ее.

Кукита Абарка возбудила иск против Телевизового союза о прекращении трансляции и производства сериала о Висенте Фернандесе по книге Ворната (Фото: EFE/Francisco Guasco) Кукита Абарка возбудила иск против Телевизового союза о прекращении трансляции и производства сериала о Висенте Фернандесе по книге Ворната (Фото: EFE/Francisco Guasco)

«Исторически сложилось так, что у Кукиты никогда не брали интервью, она не давала интервью, и теперь мне кажется странным видеть ее в этом видео, она женщина, которой я восхищаюсь, я был с Висенте Фернандесом много лет, она много страдала и очень грустила меня, потому что она не очень хорошо провела время (...) Я чувствую, что ею манипулируют». Сказал он.

Наконец, он заявил, что его работа была написана не для того, чтобы принести пользу семье Фернандес и что то, что делается для того, чтобы остановить сериал, основанный на его книге, является «атакой на свободу выражения мнений».

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