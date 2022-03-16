Nikkei вырос на 1,73% в середине сессии из-за снижения уровня сырой нефти

Токио, 16 марта Индекс Nikkei на Токийской фондовой бирже вырос на 1,73% в середине сегодняшнего среднесрочного периода из-за роста Уолл-стрит и падения цен на фьючерсы на нефть. По завершении переговоров в среду Nikkei, ключевой показатель для Tokyo Park, вырос на 1,73%, или 438,23 пункта, до 25 784,71 пункта. С другой стороны, тема, объединяющая компании с крупнейшей капитализацией, выросла на 1,54%, или 28,14 пункта, до 1 854,77 единиц. Рынок Токио открылся еще один день из-за прибыли с Уолл-стрит и падения техасской нефти. Падение техасской нефти завершилось накануне по цене менее 100 долларов за баррель, что снизило недавние опасения по поводу энергетического рынка. Заслуживает внимания эскалация, которая заработала 4,43% во время перерыва Nintendo, разработчика и дистрибьютора видеоигр. Помимо роста мирового автомобильного лидера Toyota (1,99%) и производителя полупроводников Tokyo Electron (2,78%).