Nikkei вырос на 1,73% к середине сессии из-за падения сырой нефти

Токио, 16 марта Индекс Nikkei Токийской фондовой биржи сегодня вырос на 1,73% в середине сессии, благодаря росту на Уолл-стрит и падению цен на фьючерсы на нефть. По итогам переговоров в среду Nikkei, основной показатель токийской паки, вырос на 1,73%, или 438,23 пункта, до 25 784,71 в целом. Между тем, Topix, объединяющий крупнейшие компании с капитализацией, вырос на 1,54%, или 28,14 пункта, до 1 854,77 единиц. Токийский рынок открылся днем выше, зараженный ростом на Уолл-стрит и падением техасской нефти, которая закрылась накануне с ценой ниже 100 долларов за баррель, что снизило недавние опасения по поводу энергетического рынка. Примечательной стала эскалация во время перерыва разработчика и дистрибьютора видеоигр Nintendo, которая заработала 4,43%; а также рост мирового автомобильного лидера Toyota (1,99%) и производителя полупроводников Tokyo Electron (2,78%). ШЕФ кгв/мра/икс