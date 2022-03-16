Никарагуа: цена закрытия доллара США сегодня, 16 марта, к NIO

Доллар США закрылся на отметке 35,55 никарагуанских кордоб, что на 10,02% меньше по сравнению с 39,51 никарагуанской кордобы днем ранее.

По сравнению с последними семью днями доллар США вырос на 0,11%, так что за год он все еще набирает рост на 1,86%. Сравнивая эти данные с данными прошлых дат, направление предыдущего результата изменилось, где был зафиксирован рост на 0,05%, не имея возможности установить стабильный тренд в последние дни. Что касается волатильности прошлой недели, то баланс был явно выше, чем волатильность, показанная на прошлогодних цифрах, поэтому он демонстрировал большие колебания, чем общая тенденция в стоимости.

На ежегодной фотографии доллар США даже изменился на максимум 39,53 никарагуанских кордоб, в то время как его самый низкий уровень составил 34,75 никарагуанских кордоб. Доллар США находится ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Кордова является законной денежной единицей Никарагуа и сокращенно NIO; она разделена на 100 центов, а ее оборот контролируется Центральным банком этой страны.

Монета получила свое название в честь второй фамилии испанского конкистадора капитана Франсиско Эрнандеса де Кордовы, который также основал города Гранада и Леон.

Кордова была официально создана 25 августа 1908 года по мандату тогдашнего президента Адольфо Диаса, который выпустил монету из 10 кордоб и заменил песо. Стоимость новой валюты в то время составляла 5 кордоб за фунт стерлингов.

13 ноября 1931 года кордова начала торговаться по паритетному курсу 1,10 кордобы за доллар США, но после нескольких девальваций она выросла до 7 кордоб за доллар США в период с 1946 по апрель 1979 года.

До 1991 года правительство, в свою очередь, запустило успешный план денежно-кредитной стабилизации, который позволил обуздать гипердевальвацию и обеспечить стабильность цен, обменного курса и денежно-кредитной стабильности. С января 1993 года страна перешла на систему мини-оценки, которая с 2019 года составляет 3% в год.

С экономической точки зрения Никарагуа добилась значительных падений. В 2018 и 2019 годах валовой внутренний продукт снизился на -3%, а в 2020 году - на -2%, хотя он немного вырос в 2021 году, никарагуанская экономика только выше Венесуэлы.

Кроме того, по оценкам Всемирного банка, при нынешнем правительстве Даниэля Ортеги уровень бедности вырос с 13,5% в 2019 году до 14,6% в 2021 году. Помимо атипичной пневмонии SARS-CoV-2, эта страна также стала жертвой ураганов Эта и Лота, которые вызвали большой хаос.

В дополнение к этому сценарию санкции Соединенных Штатов и Европейского союза в отношении нации привели страну к союзничеству с Венесуэлой, Кубой и Китаем, которые были усилены после того, как последние выборы, на которых Ортега выиграл свое переизбрание, были заклеймены как мошенничество.

Согласно прогнозу Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Никарагуа, а также Гватемала или Доминиканская Республика не восполнят свой экономический уровень в 2022 году, как и до пандемии SARS-CoV-2.

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