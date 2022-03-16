Назанин Загари-Рэтклифф, вкус свободы после ада иранской тюрьмы

Британско-иранка Назанин Загари-Рэтклифф, находящаяся в заключении в течение шести лет в Иране, готовится воссоединиться со своим мужем и маленькой дочерью в Лондоне после неустанной борьбы за ее освобождение.

43-летний руководитель проекта, работавший в фонде Thomson Reuters, филантропическом отделении одноименного информационного агентства, был «передан» британским властям в среду после многих лет кошмара.

Ее жизнь изменилась 3 апреля 2016 года, когда она была арестована вместе с дочерью Габриэллой, которой тогда было два года, в аэропорту Тегерана, куда она отправилась навестить семью.

Обвиняемая в сговоре с целью свержения исламского режима, должность, которую она всегда отрицала, ее разлучили с дочерью, чей британский паспорт был конфискован. В сентябре того же года эта женщина с двойным гражданством была приговорена к пяти годам лишения свободы.

Это стало началом длительных испытаний, отмеченных тяжелыми периодами изоляции в камерах без окон, голодовок и лишения медицинской помощи. Больше месяца она спала в одной одежде и думала о самоубийстве.

«Тюрьма была очень тяжелым делом» для нее, которая «всегда испытывала острое чувство преданности и справедливости», сказал AFP ее муж Ричард Рэтклифф, бухгалтер из Северного Лондона.

Визиты Габриэллы, фотография которой у нее была в камере в тюрьме Эвин в Тегеране, позволили этой некогда веселой женщине цепляться за жизнь, несмотря на то, что она погрузилась в депрессию.

В марте 2019 года британское правительство предоставило ему дипломатическую защиту. Но до этого Борис Джонсон, занимавший тогда пост министра иностранных дел, допустил серьезную дипломатическую ошибку, заявив в конце 2017 года, что Загари-Рэтклифф обучала журналистов в Иране, что она отрицала, давая Тегерану аргументы в пользу ее удержания.

- «Цвет несоизмеримый» -

В октябре 2019 года Загари-Рэтклифф пережила новую драму: Габриэлла, которая с момента ареста матери жила в доме бабушки и дедушки по материнской линии в Иране, возвращается в Лондон вместе с отцом, чтобы учиться в школе. «Моя боль неизмерима», — писала тогда женщина.

Назанин пытается восполнить пробел, ежедневно звоня маленькой девочке по видеоконференции из дома родителей, где она была помещена под домашний арест в марте 2020 года из-за пандемии covid-19.

Но за освобождением следует новое разочарование: в отличие от других заключенных она не амнистирована.

Напротив, в апреле 2021 года, после отбытия наказания, она была вновь приговорена к одному году тюремного заключения за участие в демонстрации перед посольством Ирана в Лондоне в 2009 году.

По мнению ее мужа, Назанин явно является «заложником» политической игры вокруг старого долга в 400 миллионов фунтов стерлингов (520 миллионов долларов, 475 миллионов евро), непогашенного в Соединенном Королевстве за старый контракт на поставки оружия.

Рэтклифф никогда не покидал борьбу за освобождение своей жены, с которой он познакомился в 2007 году в Лондоне, куда она отправилась для продолжения учебы. Чтобы предупредить о своей судьбе, он дважды объявлял голодовку.

Британско-иранцы изучали английскую литературу в Тегеранском университете и работали в Иране для Оенегов, таких как Красный Крест, и для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Оказавшись в Великобритании, она сотрудничала с BBC Media Action, ассоциацией, связанной с аудиовизуальной группой, прежде чем начать работу в Thomson Reuters.

В письме мужу, опубликованном через год после ареста, она выразила разочарование по поводу Ирана, которым она так «гордилась», но который лишил их «возможности прожить золотые годы» своей дочери.

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