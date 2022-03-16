Национальная сборная: 10 самых ценных игроков Перу в мире

Национальная сборная Перу: портал Sofascore Latinoamérica опубликовал список 10 самых ценных игроков мира. Игроки в основном были или являются частью команды тренера Рикардо Гареки.

Первое место в рейтинге выделяется перуанец Ренато Тапия, который в настоящее время выступает за Сельту де Виго в Ла-Лиге в Испании. Стоимость 26-летнего полузащитника составляет 15,8 миллиона евро.

Листинг Ренато Тапиа более чем в два раза занимает второе место в списке перуанских футболистов с самой высокой ценностью на рынке.

Именно футболистом, который следует за Ренато Тапиа, является Луис Абрам из Круса Азула из мексиканской лиги MX. 26-летний перуанский защитник оценивается в 7,4 миллиона евро после его пребывания в Велес-Сарсфилде в Аргентине и Гранаде в Испании.

Нападающий «Сиэтл Саундерз» Рауль Руидиас находится на третьем месте с оценкой 7,3 миллиона евро. В этом случае «Блоха» недавно продлила контракт с клубом MLS, но не была вызвана Рикардо Гарекой на последних двух датах отборочного турнира ФИФА в Катаре 2022 года.

Вторым футболистом Liga MX, который входит в список самых ценных в мире Перу, является Педро Акино из Мексиканской Америки. Полузащитник, отсутствующий на вызове из-за травмы, имеет аналогичную стоимость Руидиаса с 7,3 миллиона евро и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Пятым самым востребованным перуанским игроком в мире, по данным Sofascore, является нападающий Андре Каррильо из «Аль-Хилала» из Лиги Саудовской Аравии, стоимость которого составляет 4,7 миллиона евро. То есть «змея» стоит более чем в три раза меньше, чем Ренато Тапия.

Во второй части списка фигурирует итальянско-перуанский нападающий Джанлука Лападула из Беневенто из итальянской серии B, недавно вызванный в сборную Перу на отборочные матчи, на 6-м месте с стоимостью 3,8 миллиона евро.

Следующий в списке, на седьмом месте, нападающий Сантьяго Орменьо дель Леон из Мексики стоит 3,3 миллиона евро. «Санти» также будет частью матчей против Уругвая и Парагвая в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Вратарь Педро Галлезе из клуба «Орландо Сити» MLS занимает 8-е место с 2,9 миллиона евро, за ним следуют Андерсон Сантамария из Атласа и Эдисон Флорес из «ДК Юнайтед» из MLS с той же стоимостью (2,7 миллиона евро).

Наибольший вклад в «Топ-10» самых ценных перуанских футболистов мира вносит Мексиканская лига с 4 экспонентами, за ней следуют MLS США с 3 и с одним игроком Лига Саудовской Аравии, итальянская серия B и Ла Лига Испании.

СПИСОК САМЫХ ЦЕННЫХ ПЕРУАНЦЕВ МИРА ПО ЛИГАМ

Liga MX (4): Луис Абрам, Педро Акино, Сантьяго Ормено и Андерсон Сантамария.

MLS (3): Рауль Руидиас, Педро Галлезе и Эдисон Флорес.

Лига Аравии (1): Андре Каррильо.

Серия B Италия (1): Джанлука Лападула.

Испанская лига (1): Ренато Тапия.

САМЫЕ ЦЕННЫЕ ПЕРУАНСКИЕ ИГРОКИ В МИРЕ

Сборная Перу: 10 самых ценных игроков Перу в мире, согласно sofascore

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