Моравецкий призывает к быстрому статусу кандидата Украины в ЕС в Киеве

Краков (Польша), 15 марта (EFE). Премьер-министр Польши Матеус Моравецкий настаивал на необходимости скорейшего предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. По данным польского информационного агентства PAP, Моравецкий заявил, что после встречи с Зеленским в украинской столице он путешествовал с Петром Фиалой и Янезом Янсой из Чехии и Словении, «ЕС должен предоставить ему этот статус как можно скорее». Кроме того, Ярослав Качинский, лидер Партии правительственного права и справедливости (ПИ) польской делегации, который ездил в Киев, призвал к созданию «международных миротворческих сил» для Украины, возможно, НАТО. Украина «нуждается в миротворческих миссиях НАТО или обширных международных рамках», подчеркнул Качинский, «помимо солидарности и признания, необходимо международное мужество». Зеленский выразил благодарность и доверие «трем великим народам» Польши, Чехии и Словении, которые, несмотря на «жестокость российской агрессии» и осаду столицы, показали «не бояться». «Они здесь, чтобы поддержать нас, и это очень сильный и мужественный шаг», - сказал президент Украины, который разместил изображение встречи с лидерами стран Европейского союза (ЕС) в своем аккаунте в Telegram. Президент Украины и премьер-министр Денис Шмихаль во вторник встретились с Моравиецким и Качинским, премьер-министром Чехии Питом Фиалой и словенцем Янезом Янсой. Премьеры трех стран Восточной Европы выехали утром из Польши в Киев на поезде с ранее не объявленной поездкой и выразили поддержку Зеленскому и населению осажденной украинской столицы. Согласно польским источникам, поездка была ранее согласована на неофициальном саммите Европейского союза (ЕС), состоявшемся в Версале на прошлой неделе. Представитель правительства Варшавы Пиорт Мюллер сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представитель правительства США знали об этом визите. По словам Варшавы, делегация «фактически представляет ЕС» и «достигла соглашения между президентом Европейской комиссии Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен». Источники из общественных агентств в Брюсселе заявили, что «признают» эту поездку, а председатель правления подчеркнул «риски безопасности» посещения украинской столицы из-за осады российской атаки. В своем первом сообщении в социальных сетях вскоре после прибытия в Киев Моравецкий упомянул президента России Владимира Путина, заявив, что «эта война является результатом действий жестоких тиранов, атакующих мирных жителей, бомбят города и больницы в Украине». В этом сообщении несколько фотографий лидеров Польши, Чехии и Словении были одеты в неформальную одежду и сидели вместе за столом с картой Украины.