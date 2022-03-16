Минута молчания в Сенате в связи со смертью журналиста Армандо Линареса

В связи с убийством журналиста Армандо Линареса в Ситакуаро, штат Мичоакан, кворум в Сенате Республики на заседании в эту среду, 16 марта провел мероприятие в ознаменование его памяти. Спикер Палаты представителей Ольга Санчес Кордеро обратилась с просьбой к законодателям перед началом дневного собрания.

Журналист развивался как директор Media Monitor Michoacán, который уже стал жертвой другого убийства одного из его членов: Роберто Толедо, только в январе. В обоих случаях сообщалось об угрозах до завершения работы.

«Как вы знаете, вчера произошла смерть журналиста Армандо Линареса. Информация в этой связи указывает на то, что он стал жертвой нападения с применением огнестрельного оружия, я бы осторожно попросил их встать и соблюсти минуту молчания в память об этом журналисте. От имени Палаты сенаторов я выражаю солидарность этого пленарного заседания их семьям и друзьям», - сказал бывший министр.

Сенат Мексики. Фото: @senadomexicano

Дело уже расследуется государственными органами. Прокуратура Мичоакана сообщила через несколько минут после объявления об инциденте, что следственные элементы были переведены в колонию Каранбанчель в Ситакуаро, штаб-квартиру дома Линареса, где он подвергся нападению. Агентство просто сообщило о регистрации травм, причиненных огнестрельным оружием, и что дело будет расследовано в соответствии с утвержденным протоколом расследования преступлений, совершенных против свободы выражения мнений.

Тем временем Ассоциация журналистов Мичоакана вместе с коллективом Niunomás Michoacán призвали членов профсоюза провести марш в знак протеста против убийства и, в целом, уровня незащищенности, существующего в образовании. Демонстрация проходила под лозунгами «Правда не убивает журналистов», «Они убивают нас», «У меня нет оружия, только моя ручка», как одни из самых востребованных лозунгов.

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