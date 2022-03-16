Правительство Мексики обвиняет прокуроров в безнаказанности за убийства журналистов

Мехико, 16 марта Правительство Мексики в среду объявило прокуратуре страны безнаказанность по делам об убийстве журналистов, которых уже семь в этом году, и напомнило, что они несут ответственность за следственную работу, а не за механизмы защиты информаторов. «Все больше не может продолжаться так, и должны произойти изменения. Нам нужно что-то изменить. Существует проблема безнаказанности, отсутствия наказания, а прокуроры не выполняют свою работу», — заявил во время симпозиума заместитель министра по правам человека, народонаселению и миграции Мексики Алехандро Энсинас. Заместитель госсекретаря посчитал «срочным» внести изменения в стратегии защиты коммуникаторов в стране, где, по данным организации Article 19, в этом году было убито семь журналистов - цифра, идентичная общему количеству за 2021 год - и 152 с 2000 года по настоящее время. Последним из них был журналист Армандо Линарес, директор Monitor Michoacán, который был застрелен во вторник в муниципалитете Ситакуаро, в своем доме и на глазах у своих детей. Эти заявления были сделаны на панели «Свобода выражения мнений в Мексике: угрозы, прогресс и неудачи», проведенной во время Форума по свободе выражения мнений, организованного Article 19 и посольством Норвегии в Мексике. Во время мероприятия Энсинас побеседовал с известными журналистами Кармен Аристеги (в качестве модератора), Марселой Турати, Исмаэлем Бохоркесом и Лусией Лагунес, а также с офицером по защите и обороне «Статьи 19» Паулой Сауседо. Политик признал «очень критический» контекст для журналистов в стране и заверил, что мексиканское правительство также обязано принять на себя ответственность и принять меры для изменения ситуации. Однако он снял механизм защиты журналистов и правозащитников (который зависит от Министерства внутренних дел) и государственные механизмы от ответственности за безнаказанность в случаях убийства информаторов, которая превышает 95 процентов. Энсинас считает, что «это явление очень сложное», что оно затягивается «на протяжении десятилетий» и что оно тесно связано с преступными группировками, встроенными в государственные учреждения. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ПОВЫШАЮЩИЕ НАПРЯЖЕННОСТЬ Остальные ораторы группы придерживались мнения, что постоянная критика средств массовой информации и журналистов со стороны президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не повысила уязвимости прессы. «Это не анекдот, это не побочный элемент, это не второстепенная вещь. На мой взгляд, тот факт, что президент занимает такие прямые посты с поразительной агрессивностью с поразительной агрессивностью, является очень важным фактором, который усугубляет проблему, существовавшую много лет назад», — поделился Аристеги, на которого прямо указал президент. Сауседо подчеркнул важность недавней срочной резолюции Европейского парламента (ЕП), в которой депутаты Европарламента осудили угрозы, преследования и убийства журналистов и правозащитников в Мексике и призвали расследовать эти преступления «быстрым, тщательным, независимым и беспристрастным». «Можно было бы надеяться, что исполнительная власть отнесется к этому ответственно», - сказал Сауседо, имея в виду жесткий ответ президента Мексики, в котором он назвал евродепутатов «овцами», и осудил «коррупцию, лицемерие и вмешательство» Европарламента. После напряженности, в которой несколько журналистов, присутствовавших на мероприятии, обвинили правительство в том, что оно не предлагает защиту и не обеспечивает расследования всех случаев убийства информаторов, выступающие согласились с важностью сохранения свободы выражения мнений и права на участие в журналистской работе. «Нет условий для ведения журналистики на улице, нет никаких гарантий, совершенно очевидно, что атмосфера насилия в отношении журналистов препятствует журналистской работе и наносит ущерб правам и демократии», — сказал Бохоркес, директор еженедельника Ríodoce. «Убить журналиста - это заставить замолчать причину, которую он расследовал, и это общественное благо. Его не поняли, послание было очень сложным, послание очень сильное», - сказал Турати. ШЕФ иа/мбб/скопировать (фото)