Менди скучает по классике. Родриго приезжает, а Бензема сомневается

Мадрид, 16 марта Француз Ферран Менди ранен похитителями левой ноги и остановит его между 10-м и 15-м, что заставляет его соотечественника Карима Бензема быть подозрительным и пропустить классику этого воскресенья (21:00 CET, -1 GMT), куда прибывает бразилец Родриго Гоес. Из трех футболистов, получивших травмы в победе над «Майоркой» (0-3) в понедельник, Ла Лига, лидер «Сантандера», увеличила доход «Реала» до 10 очков над «Севильей», и только Роджиго подтвердил свое присутствие за «Барселону». Бразильский нападающий получил топот от Райло и вынужден был покинуть стадион, не поддерживая правую ногу, но в эту среду он уже смог тренироваться с некоторой болью после перерыва. Отставной Бензема, получивший травму в близнеце на левой ноге вскоре после подписания второго гола на Майорке, вернулся к работе с физиотерапевтом «Реала» и, как указывает EFE, клуб отложил резонанс до пятницы, чтобы выяснить степень дискомфорта. Тестирование было назначено на эту среду, но нападающий все еще испытывает некоторый дискомфорт в этой области. Конечно, в воскресенье все еще не исключено решение, которое может быть принято даже накануне матча. Безопасный человек — Менди. Видеотест подтвердил травму похитителей и не вернется до тех пор, пока сборная не остановится, пока Реал Мадрид не посетит Сельта-де-Виго 2 апреля. Поскольку бразилец Эдер Милитао тренировался с остальными товарищами по команде после преодоления гриппа, помешавшего ему играть на Майорке, итальянец Карло Анчелотти восстанавливает эффективный оборонительный капитал и заставляет испанца Начо Фернандеса баллотироваться в качестве основного кандидата. Заменить Менди слева, как это было в его камбэке с «Пари Сен-Жермен» в 16-м раунде Лиги чемпионов. 1011880 матка/автомобиль