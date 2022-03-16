Матео Гарридо Лекка после просьбы Джессики Ньютон заявил: «Я не собираюсь высказывать общественное мнение»

В интервью для YouTube-канала A la joda Матео Гарридо Лекка рассказал, что его первая официальная девушка была Кассандра Санчес из Ламадрида. Они познакомились, когда ему был 21 год, и оба учились в одном университете.

Комик также указал, что его первые сексуальные отношения были с дочерью Джессики Ньютон, что действительно расстроило организатора Мисс Перу, поэтому он потребовал, чтобы он вышел и публично извинился.

«Янина Гамбетта, его мама, была моей одноклассницей, думаю, Янина уже разговаривала с ним. Иногда, чтобы привлечь внимание, вы совершаете ошибки, я представляю, что, поскольку он джентльмен, он выйдет извиниться за дело », - прокомментировал он в интервью Amor y Fuego.

Поскольку после этого Матео Гарридо Лекка официально не высказывался в своих социальных сетях, журнал Willax Television решил позвонить ему, чтобы узнать его мнение по этому вопросу.

Комик дал понять, что он будет решать этот вопрос в полной конфиденциальности и что если ему придется извиниться, он сделает это, поговорив напрямую с семьей, а не публично, как просила Джессика Ньютон.

«Из уважения к семье Кассандры и Джессики я не собираюсь высказывать общественное мнение по этому вопросу, потому что очевидно, что все было публично, и мы хотим этого избежать, чтобы это было обнародовано, поэтому я благодарю их за интерес, но из уважения к ним. Я буду молчать и напрямую общаться с семьей», - сказал он.

МАГАЛИ МЕДИНА ПРИНИМАЕТ ЛИЦО МАТЕО ГАРРИДО ЛЕККА

Узнав о просьбе своей бывшей подруги Джессики Ньютон, Магали Медина встала на защиту Матео Гарридо Лекки и указала, что ей не стоит извиняться перед Кассандрой Санчес де Ламадрид за свои откровения.

«У каждого есть своя часть истории отношений. (...) В этом нет ничего обидного, они были бойфрендами, в этом нет ничего плохого. В чем грех? Где нарушение интимной близости? », раскритиковал фигуру квадроцикла.

С другой стороны, ведущий Magaly TV: La Firme считал, что, хотя комик не совершал никакого преступления, когда говорил о своей жизни с нынешним партнером Дейвиса Ороско, он должен сделать mea culpa из-за его отсутствия рыцарства.

« Его можно обвинить в том, что он хвастался тем, что у него были отношения, как он сказал, с красивой девушкой, которая в то время выгуливала ее в качестве трофея и с которой он потерял девственность », - сказал водитель.

«Не думаю, что это серьёзно. (...) У всех нас есть жизнь до свадьбы, до того, как у нас появятся дети. Она вообще не должна обижаться, и Дейвис тоже, это часть ее прошлого, часть ее личного роста. », — сказал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: