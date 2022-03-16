Лондон заявил, что российская армия испытывала «трудности» при продвижении на Украину.

Лондон, 16 марта Российские агрессоры испытывают «проблемы» в преодолении «вызовов», поставленных страной, и достижении прогресса, как подчеркивается в последней части британской военной информации в эту среду. Британское министерство обороны сообщило в своем Twitter-аккаунте, что продвижение России в Украину было «заблокировано» из-за отсутствия маневренности, которую «профессионально использовали» украинские военные. «Российские военные борются за преодоление проблем, связанных с украинской местностью». Говорит часть, объявленная Министерством обороны. В докладе добавлено, что «российские военные тесно связаны с украинской дорожной сетью и неохотно маневрируют на бездорожье». «Разрушение мостов Вооруженными силами Украины также сыграло важную роль в задержке продвижения России». Он говорит. Министерство обороны также отметило, что «если Россия и дальше не будет контролировать воздух, ее способность эффективно использовать воздушные маневры была значительно ограничена, что еще больше ограничивает ее возможности». «Тактика Вооруженных сил Украины профессионально использовала недостаточную маневренность России, препятствовала продвижению России и нанесла огромные потери войскам вторжения». Он заключает. Лучший прк/мдж