Лавров заявил, что соглашение о безопасности с Украиной «близко»

Как сообщают российские агентства, 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров был «близок» к заключению соглашения об обеспечении безопасности с Украиной в среду. Лавров заявил, что российское агентство «Интерфакс» «имеет ряд формализаций соглашений с Украиной о состоянии нейтралитета и гарантиях безопасности». Москва и Киев сегодня ведут переговоры о вступлении в шестой раунд, чтобы достичь соглашения о прекращении вторжения в Украину, которое было заказано президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Последний такой контакт, состоявшийся в режиме видеоконференции, затрагивает вопросы, связанные с достижением прекращения огня или будущим статусом Украины, которая, по мнению России, не могла войти в международные организации, такие как НАТО. Лавров заявил: «Серьезно обсуждается состояние нейтралитета (в Украине), а также гарантии безопасности». Лавров сказал: «Именно так Путин сказал на одной из февральских пресс-конференций. Все возможные варианты, гарантии безопасности, которые в целом приемлемы во всех странах, включая Украину и Россию, не должны продлеваться НАТО», — повторил он «Интерфакс». И «Это то, что сейчас обсуждается на переговорах. На мой взгляд, есть абсолютно конкретная формула, которая близка к консенсусу», - добавил он. Несколько часов назад президент Украины Володомир Зеленский заявил, что, хотя позиция переговоров с Россией о прекращении огня сейчас более реалистична, все же требуется время, чтобы решение «заинтересовало Украину». В сообщении, опубликованном сегодня утром, Зеленский заявил, что в начале 21-го дня вторжения в Россию позиция переговоров «звучит более реалистично», а продолжение переговоров «сложно, но важно». «Усилия все еще необходимы», потому что «каждая война заканчивается соглашением». Инт-РМЛ/ХМА Обратите внимание на подписчиков.Agenzia Efe временно приостановила выпуск новостей в России из-за угроз журналистам в связи с недавно утвержденной реформой уголовного законодательства. Efe сообщит об этом серьезном кризисе, насколько это возможно, в других местах.