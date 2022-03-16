Канагава: результаты победы во вторник, 15 марта

Это результат лотереи Канагавы, объявленной Национальной лотереей общественной помощи сегодня 15 марта.

Позаботьтесь о своих билетах. Это очень ценно, потому что если вы выиграете, это официальное доказательство того, что вы можете потребовать свои деньги, хранить их в надежном месте и не потерять.

Приз можно получить до 60 календарных дней, считая со дня публикации соответствующего конкурса. По истечении этого периода право на получение премии истекает, и конечным пунктом назначения станет Федеральное казначейство в интересах государственной помощи.

Все призы предлагаются в национальной валюте и предлагаются в соответствии с условиями, установленными на обратной стороне билета, лотереей или применимыми правилами. Прогноз удерживает налоги, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышные комбинации в лотерее Канагава 2357: 05, 01, 01, 03, 02, 05, 03 и 04.

Перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть розыгрыш каждого приза этого розыгрыша в реальном времени и прогноз национальной лотереи.

Ghana Gato будет проводиться три раза каждый вторник, четверг и субботу, а призовые деньги от лотереи будут сообщаться в тот же день после 21:00.

Если вы хотите узнать полный список призов для лотереи Win Cat, введите его здесь. Здесь вы можете увидеть количество победителей и сумму. Вы можете найти всех исторических победителей лотереи по этой ссылке.

(Фото: Куартоскуро)

Как мне играть в Win Cat?

Win Cat - это числовой розыгрыш по известной игре «Кошки» по цене 10 песо.

Чтобы играть, вам нужно заполнить 8 из 9 квадратов с цифрами от 1 до 5. Национальная лотерея предоставляет центральный номер, поэтому нет необходимости заполнять его.

Вы можете назначить номер, который хотите сыграть, непосредственно агенту прогнозов, и он добавит его в систему, не заполняя колесо.

Вы также можете применить режим Ganagatic, где игроки оставляют номера на своих устройствах и выбирают их случайным образом системой.

Чтобы выиграть, вам нужно, чтобы как минимум три выбранных номера совпали с номерами в лотерее и образовали прямую линию, как в традиционной игре.

Другой вариант состоит в том, чтобы нажать два числа, которые образуют прямую линию, и пересечь дикий символ, который представляет собой число, предоставленное wild card в центре (Национальная лотерея), чтобы завершить «кошку».

Линии должны отображаться вертикально, горизонтально или горизонтально в трех последовательных ячейках. Если вы выиграете линию, чем больше линий вы выиграете, тем больше приз.

(Фото: Cuartoscuro)

Что

такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи является децентрализованным учреждением федерального правительства, которое отвечает за проведение лотереи с призами для государственной помощи, то есть сбор средств и изменение направления деятельности федерального правительства. Мексиканцы, достигшие равенства, могут удовлетворить свои насущные потребности для себя.

Он имеет юридическую природу и собственные активы. Потому что она получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и собирает собственные средства в интересах людей, которых она создает.

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