Канагава: результаты победы во вторник, 15 марта

Это результат лотереи Канагавы, объявленной Национальной лотереей общественной помощи сегодня 15 марта.
Позаботьтесь о своих билетах. Это очень ценно, потому что если вы выиграете, это официальное доказательство того, что вы можете потребовать свои деньги, хранить их в надежном месте и не потерять.
Приз можно получить до 60 календарных дней, считая со дня публикации соответствующего конкурса. По истечении этого периода право на получение премии истекает, и конечным пунктом назначения станет Федеральное казначейство в интересах государственной помощи.
Все призы предлагаются в национальной валюте и предлагаются в соответствии с условиями, установленными на обратной стороне билета, лотереей или применимыми правилами. Прогноз удерживает налоги, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.
Выигрышные комбинации в лотерее Канагава 2357: 05, 01, 01, 03, 02, 05, 03 и 04.
Перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть розыгрыш каждого приза этого розыгрыша в реальном времени и прогноз национальной лотереи.
Ghana Gato будет проводиться три раза каждый вторник, четверг и субботу, а призовые деньги от лотереи будут сообщаться в тот же день после 21:00.
Если вы хотите узнать полный список призов для лотереи Win Cat, введите его здесь. Здесь вы можете увидеть количество победителей и сумму. Вы можете найти всех исторических победителей лотереи по этой ссылке.
Как мне играть в Win Cat?
Win Cat - это числовой розыгрыш по известной игре «Кошки» по цене 10 песо.
Чтобы играть, вам нужно заполнить 8 из 9 квадратов с цифрами от 1 до 5. Национальная лотерея предоставляет центральный номер, поэтому нет необходимости заполнять его.
Вы можете назначить номер, который хотите сыграть, непосредственно агенту прогнозов, и он добавит его в систему, не заполняя колесо.
Вы также можете применить режим Ganagatic, где игроки оставляют номера на своих устройствах и выбирают их случайным образом системой.
Чтобы выиграть, вам нужно, чтобы как минимум три выбранных номера совпали с номерами в лотерее и образовали прямую линию, как в традиционной игре.
Другой вариант состоит в том, чтобы нажать два числа, которые образуют прямую линию, и пересечь дикий символ, который представляет собой число, предоставленное wild card в центре (Национальная лотерея), чтобы завершить «кошку».
Линии должны отображаться вертикально, горизонтально или горизонтально в трех последовательных ячейках. Если вы выиграете линию, чем больше линий вы выиграете, тем больше приз.
такое Национальная лотерея?
Национальная лотерея государственной помощи является децентрализованным учреждением федерального правительства, которое отвечает за проведение лотереи с призами для государственной помощи, то есть сбор средств и изменение направления деятельности федерального правительства. Мексиканцы, достигшие равенства, могут удовлетворить свои насущные потребности для себя.
Он имеет юридическую природу и собственные активы. Потому что она получает бюджетные ресурсы от федерального правительства и собирает собственные средства в интересах людей, которых она создает.
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